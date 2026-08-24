El diagnóstico de dos de las entidades más respetadas en materia de DD.HH., la Defensoría del Pueblo y Human Right Watch, le pone el dedo en la llaga a una de las peores herencias que recibe el nuevo gobierno de Colombia: un orden público desbaratado y sangrante.
La Defensoría expuso un informe que retrata los principales problemas de DD.HH. que persisten en el país: violencia, desigualdad, crisis ambiental, brechas rurales y amenazas contra libertades democráticas.
Se trata de la Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir, un documento elaborado por la entidad bajo la dirección de Iris Marín, y que ya fue entregado al presidente Abelardo De la Espriella.
El informe busca convertirse en un insumo para las decisiones que deberá tomar el nuevo Gobierno y el Congreso.