Denuncias en colegio de Bogotá: retos sexuales, drogas y armas preocupan a padres

Padres del Colegio Sorrento, en Puente Aranda, acusan que estudiantes de secundaria son obligados a participar en actos sexuales en los baños y que dentro de la institución circulan drogas y armas. La Secretaría de Educación se pronunció al respecto.

  Padres del Colegio Sorrento denunciaron que estudiantes de secundaria son presionados a participar en juegos de "verdad o reto" que derivan en actos sexuales dentro de los baños de la institución. Imagen de referencia, Freepik.
    Padres del Colegio Sorrento denunciaron que estudiantes de secundaria son presionados a participar en juegos de “verdad o reto” que derivan en actos sexuales dentro de los baños de la institución. Imagen de referencia, Freepik.
Andrea Lara
Andrea Lara
22 de septiembre de 2025
bookmark

Padres del Colegio Sorrento, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá, encendieron las alarmas por una serie de hechos que aseguran ponen en riesgo la integridad de sus hijos. Según los testimonios, dentro de la institución se estarían realizando “retos sexualesen los baños, además de registrarse casos de consumo y venta de drogas, porte de armas y acoso por parte de personal docente.

Laura Jiménez, madre de familia y una de las denunciantes, relató en diálogo con Blu Radio que los estudiantes de sexto a octavo gradoentre 12 y 14 años— son presionados a participar en juegos de “verdad o reto” que terminan en actos sexuales en los baños. “Los niños son realmente obligados”, dijo, agregando que algunos incluso han recibido amenazas por no cumplir las exigencias.

Las denuncias de los padres también apuntan a situaciones de acoso dentro de la institución. Jiménez aseguró que un coordinador fue retirado de su cargo por presunto acoso hacia un estudiante de la jornada de la tarde. Asimismo, cuestionó la falta de acción de la coordinadora de la jornada de la mañana, de quien dijo que ha “omitido” las quejas y no ha tomado correctivos.

Conozca: Niños crearon chat para denunciar presunto acoso sexual de un falso profesor en colegio de Bogotá

Sobre la rectora, los padres afirmaron que no ha estado presente en reuniones clave y que se declaró incapacitada mientras avanzaban las protestas y mesas de diálogo.

Imagen de referencia. Foto: Freepik.
Imagen de referencia. Foto: Freepik.

Ante la falta de respuestas, los padres decidieron organizar plantones y manifestaciones frente a la institución para llamar la atención de las autoridades. Incluso tomaron la decisión colectiva de no enviar a sus hijos a clases, argumentando falta de garantías de seguridad. “No es un entorno seguro para nuestros hijos”, subrayó la madre de familia.

Lea también: Estos son los 10 mejores colegios de Colombia, según ranking Col-Sapiens, ¿en qué ciudades están ubicados?

Respuesta de la Secretaría de Educación

De acuerdo con Blu Radio, la Secretaría de Educación del Distrito informó que ya se activaron los protocolos establecidos para atender la situación y que se adelantan jornadas de sensibilización y prevención frente al consumo de drogas, además de actividades de corresponsabilidad entre colegio, familia y comunidad.

Sin embargo, los padres calificaron el pronunciamiento como insuficiente, al considerar que no aborda de manera directa las denuncias sobre acoso, armas y los retos sexuales que aseguran están ocurriendo en el colegio.

Utilidad para la vida