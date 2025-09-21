Denuncian la desaparición en México del cantante nortesantandereano B-King y el DJ caleño Regio Clown

Desde hace varios días circula en redes sociales la fotografía del cantante de música urbana Bayron Sánchez, conocido como B-King, cuyo rastro se perdió el martes 16 de septiembre mientras se encontraba de visita en México. La primera alerta la dio a conocer Sofía Avendaño, modelo trans y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, a través de una transmisión en vivo.

“Su familia está preocupada, pedimos cadena de oración para que aparezcan sanos y salvos”, expresó Avendaño. Desde entonces, cientos de usuarios han compartido con insistencia la imagen del artista nortesantandereano de 31 años. Junto a él también desapareció el DJ caleño Jorge Herrera, conocido como Regio Clown.

A las voces que piden por el regreso de los artistas, se sumó la del presidente Gustavo Petro. En sus redes sociales, envió un mensaje a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, solicitando colaboración para la búsqueda.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, señaló el jefe de Estado.

Petro advirtió además que detrás de la desaparición podrían estar mafias trasnacionales asociadas al narcotráfico y al consumo de drogas en Estados Unidos, lo que vuelve más complejo el panorama.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”, escribió Petro.

Insistiendo en la hermosura de los artistas, el presidente convocó a los mexicanos a unirse en la búsqueda para que regresen con vida.

“México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”, escribió.

Hasta el momento no se conocen reportes oficiales de las autoridades mexicanas sobre el paradero de los artistas ni sobre las circunstancias en que desaparecieron tras un concierto en el estado de Sonora.