Denuncian al alcalde (e) de Girón por 37 despidos en menos de una semana y presunta extralimitación de funciones

En los últimos días, varios exfuncionarios del municipio de Girón, Santander, denunciaron una serie de desvinculaciones que, según ellos, han afectado a al menos 37 personas. Aseguran que las medidas se tomaron tras la llegada de Fredy Cáceres al cargo de alcalde encargado, designado temporalmente mientras se elige a un nuevo titular.

Hay que recordar que la elección del alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, fue anulada por el Consejo de Estado al confirmar que incurría en doble militancia, lo que dejó sin efecto su credencial para el periodo 2024-2027. En consecuencia, el Gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, designó como alcalde encargado a Cáceres para garantizar la continuidad administrativa en el municipio hasta que se convoquen elecciones atípicas.

Volviendo con las denuncias, entre los casos reportados, se menciona el de una trabajadora que fue retirada de su cargo pese a encontrarse en periodo de lactancia, hecho que, según los denunciantes, vulneraría los derechos de maternidad y podría constituir una irregularidad laboral. También se ha denunciado la salida de otro funcionario con un hijo recién nacido y sin que su esposa tenga empleo, lo que ha incrementado la controversia.

Exservidores públicos y contratistas aseguran que se les pidió la renuncia protocolaria, pese a que inicialmente se les había garantizado estabilidad. En áreas como comunicaciones y ordenamiento territorial, varios empleados fueron retirados sin explicaciones adicionales, lo que ha generado preocupación por el impacto en los proyectos institucionales y sociales del municipio.