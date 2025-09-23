x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Critican a Margarita Rosa de Francisco por supuestamente haber recibido subsidio universitario; la actriz se defendió: “Sigo averiguando qué pasó”

La denuncia fue hecha por el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien dice que tuvo que acudir a una tutela para que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) respondiera las preguntas sobre ese subsidio.

  • Margarita Rosa de Francisco, que además de ser actriz estudió un pregrado en filosofía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Foto: redes sociales
    Margarita Rosa de Francisco, que además de ser actriz estudió un pregrado en filosofía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Foto: redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
23 de septiembre de 2025
bookmark

El concejal de Bogotá del Centro Democrático, Daniel Briceño, hizo una denuncia este martes relacionada con la actriz y filósofa Margarita Rosa de Francisco, quien ha expresado su simpatía por el Gobierno de Gustavo Petro.

“La señora Margarita Rosa de Francisco fue beneficiada por subsidio en su matrícula en el semestre 2022 - 1 por supuestamente pertenecer al estrato 3 mientras estudiaba en la Universidad UNAD gracias a la política de gratuidad. Margarita, ¿usted necesitaba ese subsidio?”, dijo Briceño y adjuntó pruebas documentales.

Incluso, Briceño dijo que la UNAD le negó “reiteradamente esta información y tuve que acudir a la tutela. ¿Por qué querían tapar esto?”.

Como respuesta, la actriz y filósofa respondió primero: “Daniel, acabo de preguntarle a una autoridad de la Unad qué pasó con el valor de la matrícula en ese período porque lo último que se me ocurriría sería reclamar un subsidio. Como tú bien lo dices, tengo suficiente poder adquisitivo para pagar el valor que me correspondía. Todavía no me saben responder”.

Luego, dio una segunda explicación: “¿Pero por qué me lo dieron si nunca tramité ni gestioné para recibirlo? Hubo semestres en los que matriculaba menos créditos y pagaba menos. En otros pagaba más. Estaba tan feliz que si me hubieran cobrado el triple lo hubiera pagado orgullosamente. Sigo averiguando qué pasó”, expresó en la red social X.

La actriz se graduó en abril de este año en ese centro educativo que imparte programas de manera virtual. En redes criticaron a De Francisco sobre si realmente vive en estrato tres en Colombia.

También le recuerdan la polémica sobre el nombramiento de su hermana, Adriana, en el consulado de Miami.

De hecho, a principios de este año, la cónsul interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado con el objetivo de anular la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que la removió de su cargo como cónsul de Colombia en Miami, Estados Unidos.

El documento, presentado por el abogado Germán Calderón España, señalaba que se cumplió con la exigencia legal para el nombramiento en provisionalidad, “porque no había funcionarios de carrera disponibles en el momento del nombramiento que pudieran ser designados en ese cargo”.

Su hermana, en ese momento, dijo que su gestión había sido “impecable”.

Temas recomendados

Educación
Centro Democrático
Ministerio de Educación
Universidad
Diplomacia
Cancillería
Polémicas
Colombia
Bogotá
Gustavo Petro
Margarita Rosa de Francisco
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida