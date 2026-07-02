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Comandante de Fuerzas Militares denunció a coronel retirado por decir que frenó operaciones contra Segunda Marquetalia

Los hechos en cuestión habrían ocurrido en 2025 en el departamento de Nariño.

  • El general Hugo López Barreto, jefe del Comando General de las Fuerzas Militares. FOTO: CORTESÍA DE @COMANDANTE_FFMM.
    El general Hugo López Barreto, jefe del Comando General de las Fuerzas Militares. FOTO: CORTESÍA DE @COMANDANTE_FFMM.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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Un nuevo choque entre el alto mando militar y los oficiales retirados durante el mandato del presidente Gustavo Petro, se produjo esta vez por cuenta de las decisiones que presuntamente favorecieron las operaciones de la organización criminal Segunda Marquetalia en el departamento de Nariño.

El jefe del Comando General de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, anunció que interpuso una denuncia formal en la Fiscalía por los delitos de injuria y calumnia, en contra del coronel (r) Javier Valenzuela, excomandante de la Fuerza de Tarea Hércules.

Este último se había quejado por las decisiones de su superior, durante una entrevista radial concedida esta semana en La FM. Contó que sus operaciones fueron interrumpidas en varias ocasiones, bajo el argumento de que los criminales estaban negociando la paz con el Gobierno.

“Recibí dos llamadas. Una de quien hoy en día es el comandante conjunto, el general Hugo López Barreto, y me ordenó retirar los pelotones que iban en dirección hacia esa zona. Teníamos información verídica de la presencia no solamente de integrantes, sino de almacenamiento de armamento y explosivos. Sin embargo, la orden fue retirar la unidad porque había quejas por parte de la mesa de diálogos y no se podía continuar con la operación”, afirmó Valenzuela.

En un mensaje publicado en su perfil público de X, Barreto contestó que “se equivoca el coronel Valenzuela (RA), al afirmar falsamente que yo he ordenado detener operaciones contra la Segunda Marquetalia”.

El comandante de las FF.MM. precisó que Valenzuela “estuvo en el Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Pegaso entre los meses de marzo y mayo de 2025 (tres meses), y posteriormente, pasó a comandar la Fuerza de Tarea Hércules entre mayo y noviembre de 2025 (seis meses)”.

Según él, “durante esos nueve meses que estuvo en Nariño, el único cese al fuego bilateral con la Segunda Marquetalia fue el contemplado en el Decreto 1052 de 2025, aplicado entre el 9 y 14 de octubre, 19 y 24 de octubre, y 29 de octubre y 3 de noviembre de 2025, en áreas específicas de Piñuña Negro (Putumayo), resguardo indígena Pulgande–Campo Alegre y Laguna Hondo (Nariño)”.

En su entrevista, Valenzuela aseveró que su salida de la Institución se debió a que “me volví incómodo al Gobierno Nacional principalmente. No hablo del mando porque el mando siempre me apoyó”.

Al respecto, Barreto argumentó que “su retiro obedeció a la dinámica natural de ascensos dentro de la carrera militar, al no ser considerado para el Curso de Altos Estudios Militares y, posteriormente, presentó su retiro por solicitud propia, el cual fue otorgado mediante resolución del 30 de diciembre de 2025”.

Frente a lo sucedido, el Barreto informó que ya puso la denuncia penal “por los delitos de injuria, calumnia, afectación a la imagen institucional y al buen nombre, con el propósito que el coronel entregue los elementos y evidencias con las que cuente y/o manifiesta tener en su poder, o en su defecto proceda a retractarse conforme lo establece la Ley”.

Y remató afirmando que “nunca en los 42 años que llevo de vida militar, he dado alguna orden que atente contra la vida de nuestros soldados, de la población civil o que favorezca el actuar criminal. Mi causa es y ha sido siempre esta Patria”.

Esta controversia se presenta en medio de la aparición de múltiples quejas por supuestas irregularidades en el despido de alto oficiales de la Fuerza Pública durante el mandato de Petro.

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Varios afectados han dicho que su salida estuvo motivada por oponerse a decisiones de la Casa de Nariño o ejecutar operaciones que golpearon a grupos criminales cobijados por la política de “paz total”.

Tanto el Gobierno Nacional como el Ministerio de Defensa han negado que esa sea la razón e invocan la “dinámica institucional” como la causa principal, aunque en los juzgados se siguen acumulando demandas por parte de los perjudicados.

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