Comandante de Fuerzas Militares denunció a coronel retirado por decir que frenó operaciones contra Segunda Marquetalia

Un nuevo choque entre el alto mando militar y los oficiales retirados durante el mandato del presidente Gustavo Petro, se produjo esta vez por cuenta de las decisiones que presuntamente favorecieron las operaciones de la organización criminal Segunda Marquetalia en el departamento de Nariño.

El jefe del Comando General de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, anunció que interpuso una denuncia formal en la Fiscalía por los delitos de injuria y calumnia, en contra del coronel (r) Javier Valenzuela, excomandante de la Fuerza de Tarea Hércules.

Este último se había quejado por las decisiones de su superior, durante una entrevista radial concedida esta semana en La FM. Contó que sus operaciones fueron interrumpidas en varias ocasiones, bajo el argumento de que los criminales estaban negociando la paz con el Gobierno.

“Recibí dos llamadas. Una de quien hoy en día es el comandante conjunto, el general Hugo López Barreto, y me ordenó retirar los pelotones que iban en dirección hacia esa zona. Teníamos información verídica de la presencia no solamente de integrantes, sino de almacenamiento de armamento y explosivos. Sin embargo, la orden fue retirar la unidad porque había quejas por parte de la mesa de diálogos y no se podía continuar con la operación”, afirmó Valenzuela.

En un mensaje publicado en su perfil público de X, Barreto contestó que “se equivoca el coronel Valenzuela (RA), al afirmar falsamente que yo he ordenado detener operaciones contra la Segunda Marquetalia”.

El comandante de las FF.MM. precisó que Valenzuela “estuvo en el Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Pegaso entre los meses de marzo y mayo de 2025 (tres meses), y posteriormente, pasó a comandar la Fuerza de Tarea Hércules entre mayo y noviembre de 2025 (seis meses)”.

Según él, “durante esos nueve meses que estuvo en Nariño, el único cese al fuego bilateral con la Segunda Marquetalia fue el contemplado en el Decreto 1052 de 2025, aplicado entre el 9 y 14 de octubre, 19 y 24 de octubre, y 29 de octubre y 3 de noviembre de 2025, en áreas específicas de Piñuña Negro (Putumayo), resguardo indígena Pulgande–Campo Alegre y Laguna Hondo (Nariño)”.

En su entrevista, Valenzuela aseveró que su salida de la Institución se debió a que “me volví incómodo al Gobierno Nacional principalmente. No hablo del mando porque el mando siempre me apoyó”.