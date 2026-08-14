“Yo pensé que mi vida se había acabado”: el poderoso mensaje de esperanza del profe Montoya tras el terremoto

El técnico Luis Fernando Montoya, recordado por llevar a Once Caldas a la gloria de la Copa Libertadores en 2004, se solidarizó con los colombianos afectados por el terremoto que sacudió al país y dejó un mensaje de unión y esperanza en medio de la emergencia.
Montoya pidió a los colombianos mantenerse unidos y ayudar a las personas que atraviesan momentos difíciles. “Quiero enviarle un mensaje a todo este país de solidaridad, de entendimiento. Este es un momento en que todos los colombianos nos debemos estar juntando a ayudar a las personas que en este momento nos necesitan”, expresó.