Centro Nacional de Consultoría, cuestionado por encuestas favorables a Petro y contratos millonarios

Luego de conocerse los resultados de la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), que le otorgó una favorabilidad del 48,8 % al presidente Gustavo Petro, este lunes surgieron cuestionamientos sobre los contratos que esta firma encuestadora mantiene con el Gobierno Nacional.
Lo anterior, tras una denuncia que presentó el candidato Daniel Briceño, quien reveló que el CNC tiene contrataciones en el Ejecutivo por más de $14.000 millones.
“El Centro Nacional de Consultoría (CNC) debe contarle al país que ha recibido más de $14.000 millones en contratos del gobierno Petro cada vez que saque una encuesta que vincule al gobierno Petro”, afirmó Briceño en un video que compartió a través de sus redes sociales.