Se complica el panorama para Montealegre: acumulan demandas contra su nombramiento

El nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia está en la cuerda floja tras la acumulación de tres demandas en su contra en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Los recursos, promovidos por ciudadanos que alegan un incumplimiento de la cuota de paridad de género en el gabinete, buscan que se declare la nulidad del decreto que lo designó como titular de la cartera
Los recursos fueron promovidos por los ciudadanos Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, Marco Adrián Artunduaga Gómez y Juan Manuel López Molina. En todos los casos, el argumento central coincide en señalar que el nombramiento incumple con la cuota de paridad de género que debe considerarse en la conformación del gabinete.