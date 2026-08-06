Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Oficial: Yan Diomandé es nuevo jugador del Real Madrid; conozca los detalles del traspaso

El marfileño Diomandé creará un ataque de ensueño junto a Vinicius y Mbappé en el Real Madrid.

  • Yan Diomandé, nuevo jugador del Real Madrid. FOTO: Instagram yandiomande
    Yan Diomandé, nuevo jugador del Real Madrid. FOTO: Instagram yandiomande
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
06 de agosto de 2026
bookmark

El Real Madrid anunció este jueves el fichaje del extremo marfileño Yan Diomandé, de 19 años, por un monto estimado por la prensa española en 140 millones de euros, variables incluidas, lo que lo convertiría en el fichaje más caro de la historia del club madrileño.

“El Real Madrid C. F. y el RB Leipzig han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Yan Diomandé, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033”, escribió el Real Madrid en un comunicado, sin ofrecer más cifras sobre la operación.

Según la prensa española, el acuerdo se habría cerrado en torno a los 140 millones de euros (cerca de 160 millones de dólares), primas incluidas, lo que convertiría al joven internacional marfileño en el jugador más caro de la historia del gigante español y del continente africano.

Yan Diomandé, llegado a Leipzig en el verano de 2025 procedente del club español Leganés, en la periferia de Madrid, explotó la temporada pasada con 12 goles y 8 asistencias en la Bundesliga, competición en la que fue elegido mejor jugador joven.

El extremo de 19 años, capaz de jugar tanto por la derecha como por la izquierda, era uno de los futbolistas más codiciados del mercado de fichajes, tras sus actuaciones con el RB Leipzig y con Costa de Marfil en el Mundial de Norteamérica.

Una fuente cercana había explicado a la AFP a finales de junio que el Paris SG estaba negociando con el RB Leipzig por el traspaso de Diomandé, pero según varios medios, el vigente campeón de Europa rompió las negociaciones debido al importe solicitado por el traspaso y a unas demandas salariales demasiado elevadas.

El jugador nacido en Abiyán es el sexto fichaje del Real desde el inicio del mercado tras las llegadas del centrocampista portugués Bernardo Silva, del lateral español Marc Cucurella, del defensa francés Ibrahima Konaté, del lateral neerlandés Denzel Dumfries y del delantero español Carlos Espí.

En teoría, llega para ser titular en el costado derecho del ataque madridista junto a las estrellas Kylian Mbappé y Vinícius Júnior y bajo las órdenes del portugués José Mourinho, de regreso a Madrid trece años después de su primer paso por el banquillo merengue.

Cuarto fichaje que supera los 100 millones del Madrid

Diomande se une a Jude Bellingham (103 millones de euros en 2023), Gareth Bale (101 millones de euros en 2013) y Eden Hazard (101 millones de euros en 2019), como los cuatro jugadores que superaron la barrera de los 100 millones de euros en la Casa Blanca. Los dos primeros tuvieron éxito, ganando Champions League como protagonistas, ¿podrá hacerlo el marfileño?

Lea también: La FIFA intenta superar su crisis con disculpas y dio su “pleno apoyo” a Infantino

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

¿Yan Diomandé sería el fichaje más caro en la historia del Real Madrid?
Sí, si se confirma el monto estimado de 140 millones de euros, Yan Diomandé superaría los traspasos de Jude Bellingham (103 millones), Gareth Bale (101 millones) y Eden Hazard (101 millones), convirtiéndose en la incorporación más costosa de la historia del club.
¿Qué hizo Yan Diomandé para convertirse en uno de los futbolistas más cotizados del mercado?
La noticia señala que destacó con el RB Leipzig tras registrar 12 goles y 8 asistencias en la Bundesliga, donde fue elegido mejor jugador joven. Además, sus actuaciones con Costa de Marfil en el Mundial de Norteamérica aumentaron su valor y el interés de varios clubes.
¿En qué posición jugaría Yan Diomandé en el Real Madrid?
El extremo marfileño llega con la expectativa de ocupar el costado derecho del ataque, aunque también puede desempeñarse por la banda izquierda. La noticia indica que, en teoría, compartiría el frente ofensivo con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Temas recomendados

Real Madrid
Selección Costa de Marfil
Liga de España
Champions League
Copa del Rey
Fichajes
Santiago Bernabeu
Bundesliga
Madrid
José Mourinho
Florentino Pérez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos