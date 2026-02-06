Quedó definido el orden de las consultas y sus candidatos en el tarjetón para las elecciones del 8 de marzo

La Registraduría Nacional del Estado Civil definió este viernes 6 de febrero, mediante sorteo grabado y publicado en sus redes sociales, la ubicación oficial de los bloques políticos en el tarjetón que se utilizará el próximo 8 de marzo en los comicios. Le puede interesar: Petro se despide de “un amigo” tras salida de John McNamara de la Embajada de EE. UU.: “Ha ayudado en un momento difícil” Los ciudadanos que decidan participar en los procesos interpartidistas encontrarán las tres consultas (centro, derecha e izquierda) agrupadas en un solo documento, el cual deberá ser solicitado expresamente por las personas en los puestos de votación.

El orden establecido tras el sorteo ubica en la parte superior a la “consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación”, la cual cuenta con dos candidatos, Claudia López y Leonardo Huerta. En el segmento intermedio aparecerán los nueve aspirantes de la “Gran Consulta por Colombia”, organizados según la posición que les otorgó el azar. Allí están Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo. Finalmente, la parte inferior del documento estará reservada para la consulta del “Frente por la Vida”, bloque que presenta cinco opciones para el electorado. Héctor Pineda, Edison Torres, Roy Barreras, Martha Bernal y Daniel Quintero serán las opciones por este lado.

Los candidatos de la izquierda quedaron definidos para la consulta del próximo 8 de marzo. FOTO: Colprensa

El diseño del tarjetón para el Frente por la Vida sufrió modificaciones de “último momento” tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no avalar la candidatura de Iván Cepeda. Este proceso ha estado condicionado por la salida de algunas figuras políticas. Por ejemplo, el retiro de Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo, sumado a la renuncia de Camilo Romero, generó reacciones inmediatas en la órbita de la izquierda.

Por otro lado, Roy Barreras también afirmó que estas decisiones “fragmentan el progresismo” y, aunque no es el candidato del Gobierno Petro, confirmó una reunión con el presidente, tras la cual se espera un pronunciamiento oficial al país.

Instrucciones para la jornada electoral

Tras el sorteo, la Registraduría recordó que, además del tarjetón de consultas —que es opcional y a petición del votante—, cada ciudadano recibirá las tarjetas correspondientes al Senado y a la Cámara de Representantes. “El día de la elección, el jurado de votación informará al ciudadano que existe una tarjeta electoral para las consultas de las agrupaciones políticas y el elector tomará su decisión de participar”, reiteró el delegado electoral, Jaime Hernando Suárez.