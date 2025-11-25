Defensoría pidió suspender de sus cargos a presuntos implicados en infiltración de las disidencias de “Calarcá”

Además, lanzó una advertencia sobre el rumbo del proceso de paz con el EMC tras el escándalo por la información sobre posibles vínculos entre dos altos funcionarios de la fuerza pública con este grupo criminal.

Para la Defensoría, estos hechos “obligan a una reflexión profunda” sobre la legitimidad y viabilidad del actual proceso de paz.

La entidad alertó sobre el cuestionado hecho del pasado 23 de julio de 2024 en el municipio de Anorí, Antioquia. En esa fecha, una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección fue detenida en un retén militar mientras transportaba a disidentes.

Entre los peces gordos que iban en los vehículos estaban Alexander Díaz Mendoza (alias Calarcá), comandante del bloque Jorge Briceño; Erlinson Echavarría Escobar (“Ramiro”), comandante del frente 18; y Édgar de Jesús Orrego Arango (“Firu”), comandante del frente 36.

A los cabecillas y negociadores del EMC el Gobierno les suspendió las órdenes de captura en junio de 2024, cuando se tomó la decisión de continuar las conversaciones de paz con una facción del EMC. La entidad pidió al presidente Gustavo Petro establecer los protocolos y garantías para evitar que la suspensión de órdenes de captura sea usada "para fines distintos al fin de la violencia". El hecho ocurrido en Anorí "género dudas sobre el uso adecuado de la suspensión de órdenes de captura", pues "se verificó el traslado de integrantes del grupo armado que no contaban con dicha suspensión, así como el transporte de dinero, armas y un menor de edad".

Según la Defensoría, existen dos imágenes completamente distintas del EMC. La versión que aparece en la mesa de diálogo, con compromisos de cese de reclutamiento, concentración temporal y tránsito hacia el desarme, y la realidad que vive la población, marcada por la expansión territorial del grupo, el aumento de hombres en armas y el fortalecimiento del control poblacional en regiones como Caquetá, Huila, Tolima, Meta, Guaviare y Catatumbo. “¿A cuál debemos darle mayor credibilidad?”, cuestionó la entidad.

