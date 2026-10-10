Defensoría pide reabrir registro para damnificados a dos meses del terremoto

La Defensoría del Pueblo pidió reabrir el registro de damnificados y ampliar la atención institucional a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto, que dejó 335 muertos, cientos de heridos y daños en 500 municipios de 16 departamentos.
A dos meses del sismo, la entidad pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) superar las barreras que impiden el acceso de las víctimas a la asistencia estatal.
La Defensoría señaló que la recuperación debe incluir soluciones de vivienda, atención en salud, acceso a la educación y medios de vida.