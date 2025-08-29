Ramiro Antonio Correa era el tendero de la vereda Nueva York–epicentro del secuestro y liberación de 33 militares en El Guaviare– y terminó muerto en medio de la operación militar contra las disidencias de Iván Mordisco. Ahora será la Fiscalía quien determine las responsabilidades en este hecho.
El presidente Gustavo Petro señaló al civil de, aparentemente, ser un colaborador de los disidentes de las Farc. La Defensoría del Pueblo lo desmintió, advirtió que la muerte fue accidental y recordó la importancia de que las Fuerzas Militares estén apegadas al Derecho Internacional Humanitario durante sus operaciones.
