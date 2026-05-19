Defensoría cuestiona carrera del Gobierno con zonas para armados ilegales: “No hay garantías”

A solo 11 días de la primera vuelta presidencial, la defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó una advertencia al gobierno del presidente Gustavo Petro por la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para grupos armados ilegales y por la suspensión de órdenes de captura contra integrantes de esas estructuras.

Aunque reconoció que tanto la creación de estas zonas como la solicitud de levantar órdenes de captura e incluso peticiones de extradición hacen parte de las facultades constitucionales del jefe de Estado, Marín aseguró que esas decisiones deben cumplir requisitos estrictos que, según dijo, hoy no están garantizados.

La defensora pidió al Gobierno reevaluar las medidas adoptadas, al considerar que pueden generar riesgos para las comunidades en medio del actual ambiente electoral y de seguridad que vive el país.

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“Se está avanzando sin tener en cuenta los derechos de las víctimas. En este momento, no hay una claridad ni acuerdos mínimos sobre cómo se garantizarán los derechos de las víctimas de los hechos que han cometido estos grupos, sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición”, dijo la funcionaria.

Según explicó, la administración nacional no ha presentado una motivación suficiente sobre aspectos fundamentales como la delimitación territorial y temporal de las zonas, los mecanismos de control y verificación, ni las condiciones concretas que permitan justificar su implementación dentro de un proceso de paz realmente avanzado.

“El avance de las Zonas de Ubicación Temporal genera expectativas para los grupos en un contexto de riesgo electoral y de transición de gobierno. Aun suponiendo que las condiciones para el desarme y la desmovilización estuvieran próximas, es virtualmente imposible que el desarme se dé antes del 7 de agosto”, agregó.