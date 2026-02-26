Así pondrá en riesgo a 2,6 millones de usuarios decreto que los pasa a Nueva EPS

Pasar 2,6 millones de afiliados a la EPS que no presenta estados financieros desde 2023, que en menos de dos años aumentó cuatro veces sus deudas (de $6 billones a $24 billones), que acumuló 120.000 tutelas sin responder y que ha tenido cinco interventores en 21 meses, ¿qué podría salir mal? Para el gobierno del presidente Gustavo Petro, parece que nada. Por eso, el Ministerio de Salud expidió un decreto que establece nuevas reglas para la operación de las aseguradoras y que pone a la Nueva EPS a recibir esa cantidad de personas.
El documento define “mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional”. Esto limita cuántas EPS pueden operar en un territorio según su número de habitantes, por eso aquellas con menor cobertura deberán trasladar a sus pacientes a otras más grandes, como Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS).