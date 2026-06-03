Por tercera vez, José Manuel Restrepo busca un cara a cara con Quilcué en debate: “Estoy dispuesto”

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De la Espriella, invitó por tercera vez a Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, a un debate para que el país conozca sus ideas y propuestas antes de la segunda vuelta presidencial que tendrá lugar el próximo 21 de junio de 2026.

Lea también: “También los queremos ver”: exigen debate entre fórmulas vicepresidenciales

La invitación de Restrepo responde a una exigencia de ciudadanos que insisten en la importancia de este intercambio de ideas antes de depositar su voto en las urnas. Esto también ocurre en medio de los reiterados llamados del abogado al senador del Pacto Histórico para enfrentarse cara a cara y exponer sus ideas ante los medios de comunicación.

“Tenemos una responsabilidad con millones de colombianos como fórmulas vicepresidenciales. Estoy dispuesto y listo a asumir las condiciones de los medios de comunicación. Tengamos un encuentro al nivel de lo que merece la patria: democracia, respeto y propuestas”, escribió Restrepo en su cuenta de X.