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Por tercera vez, José Manuel Restrepo busca un cara a cara con Quilcué en debate: “Estoy dispuesto”

Es la tercera vez que el exministro de Hacienda invita a la fórmula vicepresidencial de Cepeda a un debate. Restrepo insiste en que este mecanismo es fundamental para fortalecer la democracia.

  • José Manuel Restrepo invita por tercera vez a Aida Quilcué a un debate. FOTOS: Colprensa
    José Manuel Restrepo invita por tercera vez a Aida Quilcué a un debate. FOTOS: Colprensa
  • José Manuel Restrepo invita por tercera vez a Aida Quilcué a un debate. FOTOS: Colprensa
    José Manuel Restrepo invita por tercera vez a Aida Quilcué a un debate. FOTOS: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De la Espriella, invitó por tercera vez a Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, a un debate para que el país conozca sus ideas y propuestas antes de la segunda vuelta presidencial que tendrá lugar el próximo 21 de junio de 2026.

Lea también: “También los queremos ver”: exigen debate entre fórmulas vicepresidenciales

La invitación de Restrepo responde a una exigencia de ciudadanos que insisten en la importancia de este intercambio de ideas antes de depositar su voto en las urnas. Esto también ocurre en medio de los reiterados llamados del abogado al senador del Pacto Histórico para enfrentarse cara a cara y exponer sus ideas ante los medios de comunicación.

“Tenemos una responsabilidad con millones de colombianos como fórmulas vicepresidenciales. Estoy dispuesto y listo a asumir las condiciones de los medios de comunicación. Tengamos un encuentro al nivel de lo que merece la patria: democracia, respeto y propuestas”, escribió Restrepo en su cuenta de X.

Cepeda se había negado a participar en debates, un comportamiento que para muchos le jugó en contra al convertirse en el derrotado de la primera vuelta presidencial. Sin embargo, un día después se mostró abierto a confrontarse con De la Espriella, aunque bajo sus propias condiciones.

Esta actitud no fue bien recibida por el abogado de ultraderecha, quien le respondió pidiéndole primero que aceptara los resultados de la Registraduría. Aida Quilcué ha evitado referirse al tema de los debates, ya que presuntamente por petición de Cepeda, prefieren que sean únicamente él y De la Espriella quienes se enfrenten directamente ante el país.

¿Quién es Aída Quilcué y qué experiencia tiene?

Aída Quilcué es una lideresa indígena del Cauca reconocida por su trabajo en defensa de los derechos humanos y las comunidades indígenas. Actualmente tiene una curul en el Senado y ha construido su trayectoria desde el liderazgo social, las organizaciones comunitarias y el activismo político, siendo una de las figuras cercanas al proyecto político de Iván Cepeda.

¿Quién es José Manuel Restrepo y qué experiencia tiene?

José Manuel Restrepo es economista, académico y exministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque Márquez. Tiene formación en finanzas y economía internacional, además de experiencia en gestión pública y política económica, lo que lo ha convertido en una de las figuras técnicas más visibles dentro de la campaña de Abelardo De la Espriella.

Siga leyendo: Registraduría desmontó, uno por uno, los señalamientos de Petro de supuesto fraude electoral

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