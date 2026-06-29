De la Espriella anunció empalmes regionales y reveló apoyo de US$60 millones del BID

En la que denominó su primera alocución semanal como presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella anunció, por medio de sus redes sociales, dos de las principales apuestas con las que buscará preparar la llegada de su gobierno el próximo 7 de agosto.
La primera es la realización de empalmes territoriales en todos los departamentos del país, y la otra, una obtención de un apoyo no reembolsable por 60 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para fortalecer el proceso de transición.