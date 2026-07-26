El último acto de Macnelly: ovación y homenaje al ídolo de Nacional

El histórico volante creativo de Atlético Nacional, Macnelly Torres, tuvo su despedida después de 6 años de su último partido profesional. Lo hizo en el Atanasio Girardot, el campo donde lo ganó todo.

Desde las 4:00 de la tarde ya se veían los alrededores del estadio Atanasio Girardot llenos de hinchas verdolagas, muchos con la camiseta del protagonista de la tarde-noche: Macnelly Torres.

La última función de El Mago, como siempre fue conocido, inició mucho antes del pitazo inicial. Es más, comenzó hace casi dos meses cuando se anunció el evento que presenciaron ayer los miles de hinchas verdolagas que asistieron al coloso de la 74 para la despedida del volante creativo que levantó con Atlético Nacional la Copa Libertadores el 27 de julio de 2016.

A eso de las 4:20 p.m. llegó la primera gran figura, otro artífice del título continental, Franco Armani. El guardameta ingresó por la tribuna Occidental y desató la locura de los hinchas que esperaban en la pista atlética del recinto.

Desde las 4:40 p.m. desfilaron todos los invitados al evento en zona mixta.

Las tribunas se adornaron con frases como “Hasta siempre Mago, grandeza inolvidable”, “Tu fútbol nos hizo creer, tu magia nos hizo campeón”.