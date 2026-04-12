Fotos | Denuncian invasión de indígenas a fincas ganaderas en Nariño; coincidió con visita de Aida Quilcué a ese departamento

Unos hechos graves ocurrieron en algunas fincas del departamento de Nariño donde denuncian que indígenas habrían ingresado a los predios a invadir y a provocar daños en equipos necesarios para la producción ganadera.

Así lo dio a conocer la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), quien a través de sus redes sociales mostró un video en donde cuatro fincas del municipio de Aldana fueron invadidas y violentadas.

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De acuerdo con la denuncia, en estos predios hubo daños a equipos de ordeño, maquinaria y motobombas. “Esto no es solo un daño material, es un golpe más al sector lechero que ya está afectado y desesperado”, subrayó Fedegan.