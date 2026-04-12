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Fotos | Denuncian invasión de indígenas a fincas ganaderas en Nariño; coincidió con visita de Aida Quilcué a ese departamento

Los daños a los predios se generaron en los municipios de Guachucal y Aldana. Ganaderos, gremios y empresarios mostraron su preocupación por lo sucedido.

  • Denuncian que indígenas habrían invadido fincas ganaderas en Nariño. Fotos: Captura video Fedegan y Cnc Ipiales
    Denuncian que indígenas habrían invadido fincas ganaderas en Nariño. Fotos: Captura video Fedegan y Cnc Ipiales
  • Así resultaron varias fincas ganaderas en Nariño. Fotos: Captura video Fedegan y Cnc Ipiales
    Así resultaron varias fincas ganaderas en Nariño. Fotos: Captura video Fedegan y Cnc Ipiales
  • Comunicado Consejo Gremial y Empresarial de Nariño. Cortesía.
    Comunicado Consejo Gremial y Empresarial de Nariño. Cortesía.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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Unos hechos graves ocurrieron en algunas fincas del departamento de Nariño donde denuncian que indígenas habrían ingresado a los predios a invadir y a provocar daños en equipos necesarios para la producción ganadera.

Así lo dio a conocer la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), quien a través de sus redes sociales mostró un video en donde cuatro fincas del municipio de Aldana fueron invadidas y violentadas.

Lea también: Ganaderos perderían 350 millones de dólares por freno a exportaciones de carne bovina

De acuerdo con la denuncia, en estos predios hubo daños a equipos de ordeño, maquinaria y motobombas. “Esto no es solo un daño material, es un golpe más al sector lechero que ya está afectado y desesperado”, subrayó Fedegan.

A la denuncia de los ganaderos se suma la del Consejo Gremial y Empresarial de Nariño que se expresaron luego de que ocurriera una situación similar en predios del municipio de Guachucal.

A través de un comunicado, la agremiación manifestó su rechazo “frente a las acciones violentas que derivaron en la invasión de predios productivos y la afectación grave a bienes de propiedad privada vinculados a la actividad agropecuaria”.

Para este consejo, estas acciones “afectan la estabilidad económica regional y comprometen el sustento de cientos de familias que dependen directa e indirectamente de la cadena productiva lechera”.

Así resultaron varias fincas ganaderas en Nariño. Fotos: Captura video Fedegan y Cnc Ipiales
Así resultaron varias fincas ganaderas en Nariño. Fotos: Captura video Fedegan y Cnc Ipiales

En el mismo documento el gremio destacó una oportuna intervención de las autoridades. En las imágenes conocidas por medios locales se ven edificaciones destruidas y equipos destruidos.

Comunicado Consejo Gremial y Empresarial de Nariño. Cortesía.
Comunicado Consejo Gremial y Empresarial de Nariño. Cortesía.

Aunque el Consejo Gremial no hizo señalamientos sobre los presuntos responsables de los hechos, Fedegan insinuó una posible incidencia política en los hechos de vandalismo que afectaron a los predios ganaderos. “Esto ocurrió tras la presencia del candidato Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué, quienes hablaron abiertamente sobre la necesidad de más tierras”, dice la Federación en sus redes.

“¿Se está presionando, cansando y llevando a límite a los ganaderos para que vendan y se vayan? Esto no es justo, no puede normalizarse. Hoy hay dolor, incertidumbre y una pregunta clara. ¿Quién va a responder por todo lo que se perdió?”, cuestionó Fedegan.

Sobre esto, se pudo constatar que durante el fin de semana fue la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué quien en los últimos días ha hecho presencia en el departamento de Nariño, estando el pasado 9 de abril en Tumaco, el 10 de abril en Ipiales y ayer sábado, 11 de abril, en la ciudad de Pasto. El candidato presidencial estuvo presente en un acto público en Pitalito, Huila.

Siga leyendo: Cepeda mueve a la minga, Paloma suma a exalcaldes y otras movidas electorales

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