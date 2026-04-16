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Supersalud: Daniel Quintero pasaría a manejar más de $562.000 millones de la salud de los colombianos pese a investigaciones

El exmandatario con procesos pendientes por presunta corrupción pasaría a administrar medio billón de pesos de la salud de los colombianos.

  • Daniel Quintero pasaría a manejar más de 562 mil millones de pesos pese a estar investigado por corrupción. Fotos: Colprensa, Suipersalud y captura Decreto 1477 de 2025
    Daniel Quintero pasaría a manejar más de 562 mil millones de pesos pese a estar investigado por corrupción. Fotos: Colprensa, Suipersalud y captura Decreto 1477 de 2025
  • De acuerdo al Decreto 1477 de 2025 este es el presupuesto de funcionamiento para Supersalud en 2026.
    De acuerdo al Decreto 1477 de 2025 este es el presupuesto de funcionamiento para Supersalud en 2026.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 14 horas
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A pesar de tener una serie de investigaciones y procesos en su contra por presunta corrupción durante su paso por la Alcaldía de Medellín, desde el Gobierno Nacional se ha publicado la hoja de vida de Daniel Quintero Calle como superintendente nacional de Salud, algo que ha generado controversia no sólo por su idoneidad sino sobre sus funciones y el manejo de una parte de los recursos de la salud.

Una vez conocida la noticia del nombramiento del exmandatario distrital, las reacciones no se hicieron esperar. Desde la oposición no solo recordaron los cuestionamientos con los que Quintero Calle salió de La Alpujarra sino su poca experiencia relacionada con salud.

Puede leer: “El robo que le hicieron a Bogotá los hermanos Moreno Rojas, se queda chiquito en comparación al que le hicieron los hermanitos Quintero a Medellín”: Federico Gutiérrez

“De no creer. Después de que creíamos que Petro había tocado fondo, puede todavía caer más bajo. Pondrá de Supersalud a quien se robó a Medellín. Seguramente la tarea es terminar de robarse lo que queda del sistema de salud en Colombia, que ellos mismo destruyeron”, escribió en sus redes el actual alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez.

“Señor presidente, ¿qué pasa por su cabeza al posicionar a alguien que no tiene experiencia en salud pero sobre todo que ha hecho tanto daño a la ciudad de Medellín como Quintero?”, fue otra de las reacciones, la cual vino desde el diputado de Antioquia, Luis Peláez.

En contexto: ¡Atención!: Daniel Quintero sería el nuevo superintendente de Salud

Dichas preocupaciones estarían fundamentadas en que, a falta de oficializarse el nombramiento, sería Daniel Quintero quien en los últimos casi cuatro meses del gobierno de Gustavo Petro sea el encargado de ordenar intervenciones forzosas o liquidar EPS según considere, fortalecer la supervisión a las entidades relacionadas con la salud y combatir la corrupción en el sector.

Las funciones de la máxima autoridad de la Superintendencia Nacional de Salud serían asumidas por una persona cuya experiencia radica, aparte de la Alcaldía, en el sector de la tecnología y las TIC, siendo contrario a los perfiles de quienes han liderado esa entidad que, en el caso de este gobierno, han sido médicos especialistas.

Asimismo puede resultar paradójico que quien tenga dentro de sus funciones vigilar y combatir los casos de corrupción que afecten al sector de la salud tenga 43 investigaciones en su contra y que 55 contratistas, funcionarios y cercanos a él, estén investigados, imputados o sancionados.

Así están las cuentas de la Supersalud para 2026

El superintendente al asumir las responsabilidades legales y administrativas de la Superintendencia Nacional de Salud tendrá que tomar decisiones sobre el presupuesto asignado para esta entidad.

De acuerdo con el Decreto 1477 de 2025 que es el que determina el Presupuesto General de la Nación, para el 2026 Supersalud tiene en sus arcas algo más de 562.000 millones de pesos, de los cuales 369.000 millones fueron ingresos percibidos el año anterior y 193.000 millones tenía como base.

Amplíe la noticia: Las 43 imputaciones a Quintero y los suyos por presunta corrupción, ¿se robaron Medellín?

Además de estos montos, ya en el primer trimestre la entidad ya había informado sobre la recuperación de 8.500 millones de pesos producto de acuerdos de pago con 9 hospitales públicos y 33 IPS.

De acuerdo al Decreto 1477 de 2025 este es el presupuesto de funcionamiento para Supersalud en 2026.
De acuerdo al Decreto 1477 de 2025 este es el presupuesto de funcionamiento para Supersalud en 2026.

Sobre estos dineros, la entidad vigilante de la salud en el país ha estado en la mira por denuncias sobre un aumento en sus contratistas. Supersalud ha incrementado entre el 2022 al 2026 un 719% los contratos por prestación de servicio.

De ese aumento en este tipo de contratos, el cambio más abrupto fue en este 2026, año electoral, donde se han firmado 467 acuerdos bajo esa modalidad, representando esto un pago de 46.703 millones de pesos.

Siga leyendo: Supersalud pasó de 57 contratistas en 2022 a 467 en enero de 2026; esto han gastado

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué funciones tiene el superintendente de Salud en Colombia?
Supervisa EPS, puede ordenar intervenciones o liquidaciones y vigila el uso de recursos públicos del sistema de salud.
¿Por qué cuestionan a Daniel Quintero?
Por investigaciones por presunta corrupción y su falta de experiencia en el sector salud.
¿Cuánto presupuesto maneja la Supersalud en 2026?
Más de 562.000 millones de pesos, destinados a funcionamiento y vigilancia del sistema.

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