Supersalud: Daniel Quintero pasaría a manejar más de $562.000 millones de la salud de los colombianos pese a investigaciones

A pesar de tener una serie de investigaciones y procesos en su contra por presunta corrupción durante su paso por la Alcaldía de Medellín, desde el Gobierno Nacional se ha publicado la hoja de vida de Daniel Quintero Calle como superintendente nacional de Salud, algo que ha generado controversia no sólo por su idoneidad sino sobre sus funciones y el manejo de una parte de los recursos de la salud.

Una vez conocida la noticia del nombramiento del exmandatario distrital, las reacciones no se hicieron esperar. Desde la oposición no solo recordaron los cuestionamientos con los que Quintero Calle salió de La Alpujarra sino su poca experiencia relacionada con salud.

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“De no creer. Después de que creíamos que Petro había tocado fondo, puede todavía caer más bajo. Pondrá de Supersalud a quien se robó a Medellín. Seguramente la tarea es terminar de robarse lo que queda del sistema de salud en Colombia, que ellos mismo destruyeron”, escribió en sus redes el actual alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez.

“Señor presidente, ¿qué pasa por su cabeza al posicionar a alguien que no tiene experiencia en salud pero sobre todo que ha hecho tanto daño a la ciudad de Medellín como Quintero?”, fue otra de las reacciones, la cual vino desde el diputado de Antioquia, Luis Peláez.

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Dichas preocupaciones estarían fundamentadas en que, a falta de oficializarse el nombramiento, sería Daniel Quintero quien en los últimos casi cuatro meses del gobierno de Gustavo Petro sea el encargado de ordenar intervenciones forzosas o liquidar EPS según considere, fortalecer la supervisión a las entidades relacionadas con la salud y combatir la corrupción en el sector.

Las funciones de la máxima autoridad de la Superintendencia Nacional de Salud serían asumidas por una persona cuya experiencia radica, aparte de la Alcaldía, en el sector de la tecnología y las TIC, siendo contrario a los perfiles de quienes han liderado esa entidad que, en el caso de este gobierno, han sido médicos especialistas.