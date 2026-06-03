Diego Arias confía en que Nacional puede remontar ante Junior: “Con nuestra gente viviremos un gran partido”

La final de ida del Apertura 2026 no se dio como en Atlético Nacional esperaban. Los hinchas del cuadro verde anhelaban sacar un buen resultado en Barranquilla que les permitiera llegar al partido de vuelta del próximo lunes (5:00 p.m.), con una ventaja a la cancha del Atanasio Girardot. Sin embargo, el resultado fue opuesto. Los antioqueños perdieron con un contundente 3-0 contra Junior y tendrán que remar desde atrás en la vuelta.

El juego se decantó para los barranquilleros desde los primeros minutos. El tanto de Brayan Castrillón que abrió el marcador apenas siete minutos después de haber iniciado el partido. Eso cambió el rumbo del partido. Junior, que salió dispuesto a hacerles sentir la localía a los antioqueños, ganó seguridad. Nacional, por su parte, se llenó de nervios y no fue resolutivo.

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“Sabíamos que en las pérdidas ellos iban a atacar rápido. Nos costó reaccionar; el primer gol llegó muy rápido. El segundo, en una desatención nuestra, nos costó darle vuelta. El partido se dio de una manera que le convenía a Junior. Sin duda, el primer tiempo nos costó. Debemos crecer, aprender y recuperarnos rápido para el partido del lunes con nuestra gente”, aseguró el técnico Diego Arias, en declaraciones posteriores al final del encuentro.

Los barranquilleros, que buscan ser el primer equipo bicampeón de la liga colombiana desde 2020, cuando lo consiguió América, marcó diferencia con el gol de Luis Muriel pocos minutos antes de que terminara la primera parte. “En el primer tiempo no salimos como debíamos para jugar una final. Sin embargo, la ilusión está en alto. Creemos que, con nuestra gente, podemos remontar, aunque debemos corregir algunas cosas”, agregó William Tesillo, capitán del cuadro verde.