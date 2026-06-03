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Diego Arias confía en que Nacional puede remontar ante Junior: “Con nuestra gente viviremos un gran partido”

El entrenador de Atlético Nacional, Diego Arias, se mostró crítico después del partido de ida de la final de Liga. El lunes (5:00 p.m.), esperan darle vuelta en el Atanasio.

  • El entrenador de Atlético Nacional, Diego Arias, dirige su segunda final en el fútbol profesional. La primera fue en diciembre, contra Independiente Medellín. La ganó. Foto: Camilo Suárez
    El entrenador de Atlético Nacional, Diego Arias, dirige su segunda final en el fútbol profesional. La primera fue en diciembre, contra Independiente Medellín. La ganó. Foto: Camilo Suárez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
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La final de ida del Apertura 2026 no se dio como en Atlético Nacional esperaban. Los hinchas del cuadro verde anhelaban sacar un buen resultado en Barranquilla que les permitiera llegar al partido de vuelta del próximo lunes (5:00 p.m.), con una ventaja a la cancha del Atanasio Girardot. Sin embargo, el resultado fue opuesto. Los antioqueños perdieron con un contundente 3-0 contra Junior y tendrán que remar desde atrás en la vuelta.

El juego se decantó para los barranquilleros desde los primeros minutos. El tanto de Brayan Castrillón que abrió el marcador apenas siete minutos después de haber iniciado el partido. Eso cambió el rumbo del partido. Junior, que salió dispuesto a hacerles sentir la localía a los antioqueños, ganó seguridad. Nacional, por su parte, se llenó de nervios y no fue resolutivo.

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“Sabíamos que en las pérdidas ellos iban a atacar rápido. Nos costó reaccionar; el primer gol llegó muy rápido. El segundo, en una desatención nuestra, nos costó darle vuelta. El partido se dio de una manera que le convenía a Junior. Sin duda, el primer tiempo nos costó. Debemos crecer, aprender y recuperarnos rápido para el partido del lunes con nuestra gente”, aseguró el técnico Diego Arias, en declaraciones posteriores al final del encuentro.

Los barranquilleros, que buscan ser el primer equipo bicampeón de la liga colombiana desde 2020, cuando lo consiguió América, marcó diferencia con el gol de Luis Muriel pocos minutos antes de que terminara la primera parte. “En el primer tiempo no salimos como debíamos para jugar una final. Sin embargo, la ilusión está en alto. Creemos que, con nuestra gente, podemos remontar, aunque debemos corregir algunas cosas”, agregó William Tesillo, capitán del cuadro verde.

¿Qué esperan en Nacional para el partido de vuelta?

Atlético Nacional sabe remontar marcadores en contra. El equipo antioqueño tiene un largo historial de juegos en los que le ha dado la vuelta a las series que iba perdiendo. Dos de los más recordados por los aficionados fueron contra Junior. El primero en el Clausura del 2004, cuando se enfrentaron por el título de final de año.

Aquella vez la serie también empezó en Barranquilla. Junior ganó 3-0 el partido de ida y, en teoría, tenía todo “listo” para ser campeón. Sin embargo, en el duelo de vuelta, que se disputó en el Atanasio Girardot, Nacional se impuso 5-2 en el tiempo reglamentario. La serie terminó 5-5. Hubo necesidad de penaltis. Al final, los barranquilleros se impusieron 5-4 y se quedaron con el título.

Lo opuesto pasó en el Clausura 2015. Junior ganó 2-1 la ida en Barranquilla. Nacional se impuso 1-0 en la vuelta en Medellín. Hubo penaltis y el elenco antioqueño se impuso, con el apoyo de su público, 4-2, por lo que se quedó con el título. “Le haremos el duelo a este partido rápido. Sabemos que hubo cosas que no se hicieron bien en la ida, pero somos conscientes de que nuestra gente nos va a apoyar el lunes.

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Diego Arias, quien fue campeón como jugador con Atlético Nacional en 2015 y ahora espera conseguir su primer campeonato de Liga como entrenador, concluyó diciendo que el respaldo de la hinchada será importante para conseguir la remontada: “Estaremos con nuestra gente y esperamos mostrar una versión más cercana a la ilusión que tenemos como equipo. Estoy seguro que con nuestra gente viviremos un gran partido. Nos estamos acercando a los objetivos que tenemos. En el Atanasio, con el estadio lleno, viviremos un partido que nos acerque al título”.

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