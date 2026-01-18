Demanda de RTVC contra Briceño costará $450 millones y el contrato será para esposa de Montealegre

El exconcejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció este domingo que el Sistema de Medios Públicos(RTVC), bajo la dirección de Hollman Morris, le habría entregado $455.400.000 a una empresa propiedad de la esposa de Eduardo Montealegre, exministro de Justicia y del Derecho en el gobierno de Gustavo Petro. La intención del contrato es demandarlo por “los señalamientos sistemáticos que ha realizado en contra de RTVC y que buscan desprestigiar, afectar la credibilidad y la reputación de la entidad”.
“Hollman Morris contrató a la empresa Economía, Derecho y Sociedad S. A. S., propiedad de la esposa de Eduardo Montealegre, por $455.400.000 para demandarme por supuestamente afectar el ‘buen’ nombre de RTVC. La persecución le sale muy cara a los impuestos de los colombianos”, escribió Briceño, al mismo tiempo que mostraba un contrato cuya ejecución será de 11 meses.