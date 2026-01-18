Demanda de RTVC contra Briceño costará $450 millones y el contrato será para esposa de Montealegre

El exconcejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció este domingo que el Sistema de Medios Públicos(RTVC), bajo la dirección de Hollman Morris, le habría entregado $455.400.000 a una empresa propiedad de la esposa de Eduardo Montealegre, exministro de Justicia y del Derecho en el gobierno de Gustavo Petro. La intención del contrato es demandarlo por “los señalamientos sistemáticos que ha realizado en contra de RTVC y que buscan desprestigiar, afectar la credibilidad y la reputación de la entidad”. “Hollman Morris contrató a la empresa Economía, Derecho y Sociedad S. A. S., propiedad de la esposa de Eduardo Montealegre, por $455.400.000 para demandarme por supuestamente afectar el ‘buen’ nombre de RTVC. La persecución le sale muy cara a los impuestos de los colombianos”, escribió Briceño, al mismo tiempo que mostraba un contrato cuya ejecución será de 11 meses.

Esto surge luego de una serie de revelaciones por parte del candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, en las que expuso que algunos trabajadores de RTVC estarían siendo condicionados en su estabilidad laboral a cambio de apoyo político al Gobierno. Lea también: “Petristas nos insultaron y escupieron”: Daniel Briceño y Jerome Sanabria denunciaron ataque en la calle En una grabación que salió a la luz se escucha al subgerente de RTVC, Luis Alfredo Hernández, afirmar que las emisoras deben permanecer al menos hasta 2031, pero que para ello se “debe contar con la ayuda de los que están”, por lo que es necesario “botarla toda”. “Un logro desde RTVC es lograr que las emisoras se mantengan por lo menos hasta el 2031. Eso les va a garantizar el trabajo a ustedes hasta el 2031. Pero si políticamente ustedes no nos ayudan, yo voy determinando también quiénes nos están sumando en este proyecto radial”, se oye en un fragmento del audio.

La reacción de RTVC por las revelaciones de Daniel Briceño

La situación generó reacción por parte del medio de comunicación público, señalando que desde RTVC “tomarán acciones judiciales y disciplinarias para proteger a la entidad y a sus colaboradores”. “El Sistema de Medios Públicos del Estado colombiano y su gerente Hollman Morris anuncian que tomarán acciones judiciales y disciplinarias para proteger a la entidad y a sus colaboradores ante los ataques del señor Daniel Briceño, candidato del Centro Democrático, debido a los señalamientos sistemáticos que ha realizado en contra de RTVC y que buscan desprestigiar, afectar la credibilidad y reputación de la entidad”, se lee en un post.

Petristas contra Daniel Briceño

Las denuncias del exconcejal han generado que personas afines al Pacto Histórico atenten contra su dignidad, según ha denunciado el propio Briceño. El caso más reciente ocurrió el 15 de enero, cuando en medio de marchas contra el presidente Donald Trump y Estados Unidos, Daniel Briceño y la activista Jerome Sanabria fueron hostigados mientras caminaban por inmediaciones de la avenida El Dorado, lo que generó que se viera obligados a descender del sistema TransMilenio debido a bloqueos en la vía. “Nos increparon que nosotros éramos unos vendidos al capital, que Washington nos había lavado la cabeza, que éramos unos defensores del oligopolio, esa estupidez que se han inventado aquí y que el Pacto Histórico le ha metido a los jóvenes en la cabeza. Decían que éramos unos entregados al gran capital; bueno, toda esa basura que hablan todo el tiempo”, aseveró Briceño, agregando que el enfrentamiento ocurrió precisamente al frente de una valla con su publicidad.

La activista Jerome Sanabria, por su parte, se sumó a las declaraciones del candidato y mostró un video en el que se escuchan voces masculinas profiriendo insultos en su contra.