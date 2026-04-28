No paran los ataques: Disidencias quemaron dos furgones y una camioneta en Dagua, Valle del Cauca

Las autoridades del Valle del Cauca adelantan verificaciones tras una serie de hechos de orden público registrados en la noche en el municipio de Dagua.

En esa localidad vallecaucana se registró la incineración de al menos tres vehículos —dos furgones y una camioneta— en el corredor vial que conecta a Cali con Buenaventura, a la altura del sector de El Limonar, cerca de la entrada a Consuegra.

Este hecho afectó la movilidad en una de las rutas más estratégicas para la conexión con el principal puerto del Pacífico colombiano.

De acuerdo con información preliminar, los responsables serían presuntos integrantes de disidencias de las antiguas Farc, quienes habrían interceptado automotores en tránsito para posteriormente prenderles fuego.

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La alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo, señaló en Blu Radio que la alerta fue emitida por habitantes del sector: “Se maneja una información preliminar de tres vehículos que fueron incinerados en la vía nacional (...) cuando ya estaban prendidos, la gente del sector llamó a las autoridades”.

Tras los hechos, unidades de la Policía y el Cuerpo de Bomberos se desplazaron a la zona para controlar la situación y atender la emergencia.

Según la administración municipal, no se reportaron personas lesionadas, aunque sí se presentaron afectaciones temporales en la movilidad.

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De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en Dagua tienen presencia estructuras del denominado Estado Mayor Central, en particular los frentes “Jaime Martínez” y “Dagoberto Ramos”, con influencia en áreas rurales y corredores hacia el Pacífico.