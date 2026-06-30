La confesión del ‘Cura’ Hoyos sobre compra de votos del Pacto: “A mí no me digan que no compraron”

Semanas después de las elecciones presidenciales de segunda vuelta, que dejaron como presidente electo a Abelardo de la Espriella, se conoció una denuncia que apuntaría a una presunta compra de votos por parte del Pacto Histórico.
Esta información se conoció porque a través de redes sociales circula un video compartido por el Run Run Político en el que está el “cura” Hoyos haciendo unas declaraciones que han generado controversia por hacer alusión a una presunta compra de votos relacionada con la campaña del precandidato presidencial Iván Cepeda.
La afirmación la hace Bernardo Hoyos Montoya, el polémico sacerdote cercano a ideologías de izquierda que se convirtió en una de las figuras políticas más influyentes de Barranquilla en la década de los 90 y que fue condenado por corrupción en su momento.