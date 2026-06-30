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La confesión del ‘Cura’ Hoyos sobre compra de votos del Pacto: “A mí no me digan que no compraron”

Un video que circula en redes muestra a Bernardo Hoyos, el exalcalde de Barranquilla, asegurando que en su sector se pagaron votos a favor del Pacto Histórico.

  • El video ha tenido difusión a través de redes sociales. En él se ve al exalcalde barranquillero asegurando que él sabe de presunta compra de votos en la región. Foto: ElRunRunPolitico @jpserna
    El video ha tenido difusión a través de redes sociales. En él se ve al exalcalde barranquillero asegurando que él sabe de presunta compra de votos en la región. Foto: ElRunRunPolitico @jpserna
El Colombiano
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hace 2 horas
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Semanas después de las elecciones presidenciales de segunda vuelta, que dejaron como presidente electo a Abelardo de la Espriella, se conoció una denuncia que apuntaría a una presunta compra de votos por parte del Pacto Histórico.

Esta información se conoció porque a través de redes sociales circula un video compartido por el Run Run Político en el que está el “cura” Hoyos haciendo unas declaraciones que han generado controversia por hacer alusión a una presunta compra de votos relacionada con la campaña del precandidato presidencial Iván Cepeda.

La afirmación la hace Bernardo Hoyos Montoya, el polémico sacerdote cercano a ideologías de izquierda que se convirtió en una de las figuras políticas más influyentes de Barranquilla en la década de los 90 y que fue condenado por corrupción en su momento.

En las imágenes difundidas, de las que se hizo eco la senadora María Fernanda Cabal, desde Rincón Latino, en el suroccidente de Barranquilla, el hombre asegura abiertamente que se pagaron votos. Además, critica a quienes, según afirma, llegan “en nombre de la izquierda” a hacer política en la región.

“Siempre aquí le hemos pagado, por eso yo me he reído de los malditos politiqueros que en nombre de la izquierda vienen a joder a la gente”, dijo. Agregó: “Y comprando votos del Pacto Histórico (...) A mí no me digan que no compran votos, yo sí que compro” y señaló que “aquí no sentimos la influencia del gobierno del cambio para nada”.

Además, dijo que “no desconocemos lo que se hizo por la gente, y lo reconocemos completamente. Pero nosotros no tuvimos gobierno, ¿sí o no? Entonces, mis compañeros, no ha pasado nada”.

En los comentarios de la publicación en la red social Facebook, algunos usuarios aseguraron que durante la primera vuelta presuntamente se habrían ofrecido pagos de 350.000 pesos por voto, mientras que en la segunda vuelta la cifra habría ascendido a entre 500.000 y 600.000 pesos en algunos sectores de la ciudad.

Por su parte, la senadora Cabal se dirigió directamente a la fiscal general Luz Adriana Camargo tras esta denuncia. Señaló que se encontraba “aquí una declaración del “cura” Hoyos señalando una “compra de votos” en la campaña de Iván Cepeda”.

Las imágenes se han viralizado en redes sociales por la gravedad de la denuncia. Aunque no es la primera vez que surgen señalamientos de presunta compra de votos en el marco de las elecciones presidenciales, serán las autoridades las encargadas de investigar lo ocurrido y esclarecer las acusaciones que se han conocido a lo largo del marco de los comicios.

Hasta el momento, la campaña de Iván Cepeda (Pacto Histórico) no se ha pronunciado públicamente sobre el contenido del video.

¿Qué viene ahora en la oposición?

Por su parte, luego de la derrota en las urnas, el excandidato presidencial Iván Cepeda anunció una gira nacional en la que llevará una línea de oposición a De la Espriella.

No obstante, se conoció, justo tras una reunión que tuvieron el presidente Gustavo Petro y Cepeda en Casa de Nariño la semana pasada, que será el mandatario el líder de la oposición en el país durante estos próximos cuatro años.

Posteriormente a esta reunión, el Pacto Histórico, a través de un comunicado, reconoció a los dos como “líderes de este proceso histórico” y agregó que ahora buscarán “consolidar una oposición social y política democrática”.

Lea también: Petro y Cepeda liderarán la reorganización del Pacto Histórico para las elecciones regionales de 2027

La colectividad anunció en su comunicado que ya está en la preparación de las candidaturas y las campañas para las elecciones de gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, las cuales se harán en octubre de 2027. También les hizo un llamado a sus militantes a fortalecer “la organización, la unidad y la movilización popular”.

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