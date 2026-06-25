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Cultivos ilícitos en 2024 aumentaron 3,5%, reveló el informe de monitoreo de la ONU

Una serie de trabas puso el gobierno Petro para que no se publicara el informe. Uno de los indicadores lo quitaron, pero de todas formas el monitoreo muestra un crecimiento en cultivos de uso ilícito.

  • Así se erradican cultivos en el sur de Bolívar. Foto: Colprensa
    Así se erradican cultivos en el sur de Bolívar. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 1 hora
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Los cultivos de coca en Colombia volvieron a crecer durante 2024. De acuerdo con el informe Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2024, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno Nacional, el país alcanzó las 261.000 hectáreas sembradas, frente a las 253.000 reportadas en 2023, lo que representa un incremento del 3,5 %.

Si bien el aumento es más moderado que el registrado en años anteriores, el documento alerta sobre una mayor concentración de los cultivos en corredores estratégicos. El reporte también dejó por fuera el indicador de producción potencial de cocaína, tras la serie de trabas que puso el Gobierno sobre la metodología empleada por la ONU para calcularlo.

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