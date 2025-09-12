Cuestionan comportamiento del presidente Petro con la directora del PNIS, Gloria Miranda: ¿Es acoso?

Las palabras del presidente Gustavo Petro hacia Gloria Miranda, directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), desataron una lluvia de críticas en redes sociales tras la alocución presidencial que se llevó a cabo en el departamento del Cauca.
El mandatario terminó recibiendo críticas por sus comentarios sobre la vida personal de la funcionaria.
En el evento, Miranda presentaba los avances del programa RenHacemos, estrategia que canaliza $66.000 millones para la sustitución pacífica de cultivos de uso ilícito en el Cauca.