Cuenta regresiva: gobierno Petro busca votos clave para revivir la reforma a la salud

A sabiendas de que en 2026 arrancará la contienda electoral en ciernes –lo que implica que el margen de maniobra será cada vez más estrecho–, el gobierno de Gustavo Petro busca fórmulas e intensifica movidas para destrabar en el Congreso uno de sus proyectos bandera: la controvertida reforma a la salud. El Ejecutivo no solo tiene el reloj en contra (en poco más de un mes, el 16 de diciembre, concluyen las sesiones ordinarias del Legislativo). También tiene que hacer frente a un bloque mayoritario en la célebre Comisión Séptima del Senado que sigue formulando peros a la iniciativa y la tiene frenada en el tercero de sus cuatro debates. Por ello, desde hace semanas se vienen combinando todas las formas de lucha para darle un nuevo aire al proyecto: amenazar con demandas ante la Corte Suprema de Justicia por demoras en el trámite, insistir en el ‘decretazo’ de la iniciativa y despacharse, cada vez con más dureza, contra los contradictores de la reforma.

Sin embargo, otra carta está sobre la mesa. Según integrantes de la Comisión que accedieron a hablar bajo el anonimato, Petro y los ministros Armando Benedetti (Interior) y Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), buscan sumar aliados que otrora fueron opositores para que el proyecto pueda salir avante de la Séptima y llegue a la plenaria del Senado (en último debate), donde tendrían mayorías para aprobarlo. Así, en la recta final de su mandato y en pleno periodo electoral, el petrismo podría cobrar y sacar réditos por otra reforma aprobada. Los ojos hoy por hoy están puestos en la senadora paisa Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente (ASI). Si bien en el pasado la congresista oriunda de Yarumal hizo parte de los ocho senadores que hundieron la versión 1.0 de la reforma a la salud –e incluso, también contribuyó a darle los santos óleos a la reforma laboral–, ahora tomó distancia tanto de ese bloque como del Gobierno. Y justo ese punto gris en el que se encuentra ahora Bedoya sería una ventana de oportunidad para que el Ejecutivo destrabe la reforma. “Ella se perdió de este lado y ahora el riesgo es que termine jugándole al Gobierno”, reconoce una fuente que conoce el intríngulis de la Comisión y que alerta que el plan del petrismo es hacer aprobar la reforma a como dé lugar para luego revivir el proyecto original en plenaria. La movida no es nueva y ya le dio réditos al Gobierno en junio de 2024, cuando hizo aprobar –al filo del periodo legislativo– la reforma pensional en la plenaria del Senado y en Cámara, en su último debate, sacaron adelante una controvertida proposición para acoger lo que se había acordado en el Senado. Le puede interesar: Tutelas en salud subieron 34,1 % en 2024 y podrían subir 18,6 % en 2025: Defensoría Así, la iniciativa pasó a sanción presidencial sin mayor debate y de forma exprés. “El Gobierno quiere que la reforma a la salud salga de la Comisión Séptima, por eso terminarán adheridos a la ponencia alternativa y admitirán modificaciones. No les importa si aprueban esa ponencia, pues en plenaria van a meter una proposición y buscarán hacer lo que ya hicieron con la pensional: acoger el texto sin tener que discutir punto por punto”, explica la fuente.

Apoyos decisivos