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¿Cuánto ganarán los profesores de colegios y universidades públicas con la nueva bonificación del Gobierno?

El ajuste del 7 % supera la inflación de 2025 e incluye una bonificación mensual para docentes de colegios públicos que también impacta prestaciones y servirá de base para futuros incrementos.

  • Los nuevos decretos del Gobierno fijan aumentos salariales y una bonificación adicional para maestros del sector público durante 2026. FOTO: EL COLOMBIANO
    Los nuevos decretos del Gobierno fijan aumentos salariales y una bonificación adicional para maestros del sector público durante 2026. FOTO: EL COLOMBIANO
  • Nueva bonificación mensual para docentes de colegios.
    Nueva bonificación mensual para docentes de colegios.
  • Nueva bonificación mensual para docentes de colegios.
    Nueva bonificación mensual para docentes de colegios.
El Colombiano
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hace 3 horas
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El Gobierno nacional oficializó los aumentos salariales para docentes del sector público y sumó un nuevo reconocimiento económico para maestros de colegios oficiales. Las medidas, adoptadas mediante decretos, fijan un incremento que supera la inflación del año anterior y definen cómo se aplicará una bonificación adicional durante 2026.

El ajuste salarial para docentes de colegios y universidades públicas será del 7 %, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Este aumento está por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que cerró en 5,1 %.

Así quedan los salarios en colegios públicos

En el caso de los maestros regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002, los ingresos varían según formación académica y nivel dentro del escalafón.

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Un normalista superior o tecnólogo en educación podrá devengar desde $3.036.203 en el nivel más bajo hasta $6.184.872 en el más alto. Para licenciados o profesionales (grado 2), los salarios parten desde $3.821.274 sin especialización y pueden superar los $9 millones con doctorado, dependiendo del nivel.

En el grado 3, los ingresos son más altos: un docente con maestría puede ganar entre $6.395.544 y $10.851.730, mientras que con doctorado el rango va desde $8.484.182 hasta $14.436.985.

Para los docentes cobijados por el Decreto Ley 2277 de 1979, las asignaciones también aumentan y oscilan entre $1.800.860 en la categoría más baja y $7.339.832 en la más alta.

Nueva bonificación mensual para docentes de colegios

Además del incremento salarial, el Gobierno creó una bonificación específica para docentes de educación preescolar, básica y media oficial. Este beneficio corresponde al 0,4 % del aumento salarial.

Aunque no se incorpora directamente al salario base, se pagará mensualmente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, siempre que el docente continúe en servicio. Aun así, tiene carácter salarial, por lo que impacta prestaciones sociales, aportes y servirá como base para futuros incrementos.

Nueva bonificación mensual para docentes de colegios.
Nueva bonificación mensual para docentes de colegios.
Nueva bonificación mensual para docentes de colegios.
Nueva bonificación mensual para docentes de colegios.

Los valores de esta bonificación varían según el nivel y formación (Ver gráficos). Por ejemplo:

Un normalista o tecnólogo puede recibir entre $11.351 y $23.122.Un licenciado con especialización puede obtener entre $15.527 y $29.085.Con doctorado, el monto puede llegar hasta $53.971 en los niveles más altos del escalafón.

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En el régimen 2277, los valores van desde $6.733 hasta $27.439, dependiendo de la categoría.

¿Qué pasa con los profesores universitarios?

En las universidades públicas, el ajuste también fue del 7 %, pero se aplica a través del sistema de puntos que define el salario docente.

Para 2026, cada punto quedó en $23.924, lo que eleva automáticamente la remuneración según el puntaje acumulado por cada profesor. Este sistema reconoce factores como formación, experiencia y producción académica, y tiene la particularidad de que los puntos no se pierden con el tiempo.

Adicionalmente, se mantiene la bonificación por servicios prestados:

1. Será del 53 % del salario mensual para quienes ganen hasta $2.921.921.

2. Para quienes superen ese monto, el reconocimiento será del 38 %.

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