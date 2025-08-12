Estas son las cinco nacionalidades de los extranjeros que más visitan a Colombia

Colombia sigue siendo un atractivo turístico a nivel mundial, pues en el primer semestre del 2025 la entrada de visitantes tuvo un leve aumento respecto al año pasado.
Así lo reveló la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien informó que entre enero y junio entraron al país 3.357.568 visitantes, siendo esto un 0.02 % más respecto al mismo período del 2024.
En medio del grupo de turistas extranjeros, cinco nacionalidades resaltan por ser las que más visitantes aportan a Colombia, manteniendo al país como un destino atractivo a nivel mundial.