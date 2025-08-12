x

Estas son las cinco nacionalidades de los extranjeros que más visitan a Colombia

En el primer semestre del año ingresaron al país más de 3 millones de visitantes extranjeros.

  • Medellín., Bogotá y la Costa Caribe fueron los lugares más beneficiados con la entrada de turistas al país. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 9 horas
Colombia sigue siendo un atractivo turístico a nivel mundial, pues en el primer semestre del 2025 la entrada de visitantes tuvo un leve aumento respecto al año pasado.

Así lo reveló la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien informó que entre enero y junio entraron al país 3.357.568 visitantes, siendo esto un 0.02 % más respecto al mismo período del 2024.

En medio del grupo de turistas extranjeros, cinco nacionalidades resaltan por ser las que más visitantes aportan a Colombia, manteniendo al país como un destino atractivo a nivel mundial.

Las 5 nacionalidades que más han visitado Colombia en el 2025

De acuerdo con los registros de Anato, la mayoría de visitantes extranjeros en el primer semestre han sido estadounidenses, pues lideran el listado con el 25,8 % de turistas en Colombia.

El segundo lugar lo ocupan los ciudadanos mexicanos, quienes representan el 8 % de viajeros al país. Los vecinos ecuatorianos ocupan el tercer lugar de escalafón de visitantes, siendo 6,7 % en el conjunto de turistas.

El top 5 lo completan los ciudadanos provenientes de Perú y Chile, quienes son el 5,7 % y 4,9 % de visitantes respectivamente. Panamá con un 4,5 % y Brasil con 4,3 % también resaltan en el listado.

¿Cuánto gastan los extranjeros en Colombia?

Según datos de Credibanco y Procolombia, en el primer semestre los turistas gastaron en Colombia un total de 1.233 millones de dólares a través de pagos con tarjetas, siendo esto un 14,3 % mayor respecto al mismo período del 2024.

En este listado, los que más gastan son los visitantes de Estados Unidos con 390 dólares en promedio. Luego están los de Panamá con 372 dólares, Canadá con 357 dólares, Alemania con 331 dólares y el quinto país cuyos ciudadanos más gastan en Colombia es Argentina con 328 dólares.

En los 6 primeros meses del año, marzo fue el mes con el mayor valor de transacciones con 237,9 millones de dólares mientras que abril fue el menor con 174, 7 millones de dólares.

