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Cruz Verde dejará de entregar medicamentos a afiliados de Sanitas desde octubre de 2026

La decisión anticipada abre un periodo de transición en el que Sanitas deberá reorganizar la dispensación de medicamentos sin afectar a sus afiliados. Mientras tanto, el sistema de salud sigue con puntos críticos, tanto en atención como en tratamientos y medicina.

  • Cruz Verde aseguró que acompañará la transición con Sanitas para evitar interrupciones en la entrega de medicamentos a los afiliados durante el cambio de operador. FOTO: CORTESÍA
    Cruz Verde aseguró que acompañará la transición con Sanitas para evitar interrupciones en la entrega de medicamentos a los afiliados durante el cambio de operador. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
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hace 3 horas
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A partir del primero de octubre de 2026, los afiliados de Sanitas EPS dejarán de recibir sus medicamentos a través de Cruz Verde. La empresa confirmó que no extenderá el contrato que actualmente sostiene con la aseguradora para la entrega de tratamientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.

El convenio se vence el 30 de septiembre de este año, pero la compañía ya notificó su decisión tanto a la EPS como a las autoridades de no prorrogar el contrato, por eso desde el primero de octubre ya no prestará el servicio.

El anuncio se hizo con varios meses de anticipación, lo que abre un periodo para reorganizar la prestación del servicio.

Durante ese tiempo, la dispensación de medicamentos continuará operando sin cambios. En paralelo, Sanitas deberá definir qué operador asumirá esta función y preparar el relevo.

Cruz Verde, por su parte, indicó que acompañará el proceso junto a los nuevos actores que sean designados.

“Cruz Verde reconoce la importancia de mantener el acceso de los usuarios a medicamentos y otros productos necesarios para asegurar el goce efectivo de su derecho fundamental a la salud”, aseguró la empresa.

El cambio implica un reto operativo importante: garantizar que el suministro de medicamentos no se vea afectado durante el tránsito entre un modelo y otro. La articulación entre los actuales y futuros gestores será clave para evitar interrupciones en la atención.

No es la primera EPS que enfrenta un cambio así. El 29 de diciembre, Colsubsidio Salud anunció que desde el 1 de enero de 2026 dejarían de entregar medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS.

Aquello no salió muy bien. Para el 8 de enero, la Defensoría del Pueblo aseguró que las quejas por falta de entrega de medicamentos aumentaron, y la mayoría venían de Nueva EPS. Además, cuestionó la falta de información clara sobre cómo se está manejando la transición del servicio.

Lea además: “No hay”: la respuesta que oyen los pacientes que sufren por obtener sus medicamentos

De acuerdo con el organismo, no existieron datos “claros, oportunos y verificables” sobre las rutas alternas de dispensación ni sobre los mecanismos que podían garantizar que los pacientes continuaran recibiendo sus medicamentos sin interrupciones.

¿Cómo está el sistema de salud en Colombia?

La crisis sigue. La decisión de Cruz Verde se conoce en medio de cuestionamientos sobre el estado del sistema de salud. Un reciente informe de la Procuraduría General de la Nación alertó sobre problemas financieros y administrativos en varias EPS intervenidas por el Estado.

Según ese reporte, estas entidades acumulan pérdidas por más de 12 billones de pesos y deudas que superan los 30 billones. También se advierte un aumento en los gastos administrativos y en los niveles de siniestralidad tras las intervenciones.

El documento también cuestiona la falta de acciones concretas para corregir estas fallas y advierte que persisten problemas en la garantía de servicios esenciales, como la entrega oportuna de medicamentos. EL COLOMBIANO ha seguido de cerca varios casos.

Puede leer: El costo de vida en Colombia completó 5 años por encima del rango meta del Banrepública, ¿qué es lo que más subió?

Uno de ellos es el de Nancy Martínez Salazar, de 58 años, quien asegura que se siente ansiosa. Desde hace tiempo convive con cáncer, diabetes e hipertensión; sin embargo, lo que la mantiene tensa no son sus diagnósticos, sino el silencio e inacción de Nueva EPS, la entidad de salud que debería garantizar su tratamiento.

Su situación no es única: según la Superintendencia de Salud, las quejas de aquella EPS pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025.

Desde hace seis meses, Martínez espera que la atiendan para realizarse una resonancia de mama. La respuesta es la misma desde que le dieron la autorización: “no hay agenda”. La preocupación crece con el tiempo, y es que Nancy vive en Popayán. En aquel municipio no tienen los equipos para realizarse el examen.

En medio de la crisis, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno Nacional para dar soluciones claras y rápidas: “La salud no es un privilegio, es un derecho humano esencial. Es la base de una vida digna y refleja cuánto nos cuidamos como sociedad”.

En contexto: Pacientes de Nueva EPS están desesperados por no recibir sus medicamentos y el Gobierno sin plan de contingencia

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