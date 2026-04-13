Cruz Verde dejará de entregar medicamentos a afiliados de Sanitas desde octubre de 2026

A partir del primero de octubre de 2026, los afiliados de Sanitas EPS dejarán de recibir sus medicamentos a través de Cruz Verde. La empresa confirmó que no extenderá el contrato que actualmente sostiene con la aseguradora para la entrega de tratamientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.
El convenio se vence el 30 de septiembre de este año, pero la compañía ya notificó su decisión tanto a la EPS como a las autoridades de no prorrogar el contrato, por eso desde el primero de octubre ya no prestará el servicio.
El anuncio se hizo con varios meses de anticipación, lo que abre un periodo para reorganizar la prestación del servicio.
Durante ese tiempo, la dispensación de medicamentos continuará operando sin cambios. En paralelo, Sanitas deberá definir qué operador asumirá esta función y preparar el relevo.
Cruz Verde, por su parte, indicó que acompañará el proceso junto a los nuevos actores que sean designados.
“Cruz Verde reconoce la importancia de mantener el acceso de los usuarios a medicamentos y otros productos necesarios para asegurar el goce efectivo de su derecho fundamental a la salud”, aseguró la empresa.