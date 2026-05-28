Investigan muerte de estudiante de 16 años tras pelea de boxeo en colegio de Bogotá

Lo que comenzó como una pelea de boxeo entre compañeros terminó en tragedia, luego de que un joven de 16 años muriera tras recibir un golpe mientras estaba en un colegio ubicado al norte de Bogotá.

Se trata de Johan Manuel Percy, estudiante de grado 11 del Colegio Distrital Prado Veraniego, quien fue golpeado en el pecho y posteriormente colapsó. El hecho tuvo lugar este miércoles 27 de mayo cuando el personal de la institución fue alertado de lo que había ocurrido con Johan en medio de la pelea de boxeo con su compañero.

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Su hermana, Ángela Herrera, contó que el joven se levantó diciendo que estaba bien, pero minutos después se desplomó. “Cuando ya el colegio nos llama, bueno, se comunican con el papá y él llega (...) pues mi hermanito ya se encontraba muy grave”, expresó a Noticias Caracol.

Johan Manuel fue trasladado de inmediato a un centro médico para recibir atención, pero su familia denunció que ya estaba sin signos vitales al momento de llegar, pues les informaron que habría fallecido dentro del colegio. “Tuvieron que esperar a que llegara la ambulancia. Esto ocurrió a las 9:30 de la mañana y a las 10:00 ya estaba el niño en la clínica”, aseguró otra de sus hermanas al medio citado.

La familia agregó que fueron los estudiantes quienes auxiliaron al joven de 16 años tras recibir el golpe. Según relataron, intentaron reanimarlo poniéndole alcohol para que abriera los ojos, y aunque Johan reaccionó por un momento, luego colapsó.

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La hermana enfatizó en que los compañeros llamaron a los servicios de emergencia médica: “Los directivos y profesores del colegio no fueron los que llamaron a la ambulancia, sino que fueron los mismos compañeritos al ver que mi hermano estaba en un estado muy grave de salud”.

Las autoridades continúan investigando este caso, que encendió las alarmas sobre este tipo de actividades en instituciones educativas sin la supervisión de un adulto responsable. “Las unidades de la Seccional de Investigación Criminal están realizando todas las actividades de policía judicial para esclarecer los hechos”, dijo el teniente coronel Luis Pardo, oficial de la Inspección de la Policía.

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