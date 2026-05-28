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En video | Desmantelan red de narcotráfico en Nariño con incautación de 1,7 toneladas de cocaína

Las autoridades señalaron que la operación evitó la circulación de cerca de dos millones de dosis en los mercados ilícitos y el cargamento es atribuido al Bloque Occidental “Alfonso Cano” de las disidencias de las Farc.

  • Vista del laboratorio clandestino destruido en zona rural de Mosquera, Nariño, donde las autoridades incautaron cerca de 1,7 toneladas de cocaína. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana
    Vista del laboratorio clandestino destruido en zona rural de Mosquera, Nariño, donde las autoridades incautaron cerca de 1,7 toneladas de cocaína. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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Una operación interagencial en la subregión de Sanquianga permitió ubicar y destruir un complejo clandestino con capacidad de producción de hasta dos toneladas mensuales de cocaína. En el sitio fueron incautados más de 1.700 kilos de droga y se afectaron las finanzas de estructuras criminales vinculadas al Pacífico.

En una zona rural de difícil acceso en el municipio de Mosquera, Nariño, las autoridades ejecutaron una operación conjunta que terminó con la ubicación de uno de los centros de producción de cocaína más grandes detectados recientemente en el Pacífico colombiano.

El despliegue fue posible gracias a la articulación entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional de Colombia, la Armada de Colombia, la Policía Nacional de Colombia y la Drug Enforcement Administration, que lograron ingresar hasta la vereda Trejos del Mar tras maniobras combinadas por vía marítima, fluvial y terrestre.

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Ya en el terreno, las tropas hallaron un complejo compuesto por seis infraestructuras utilizadas para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. En su interior encontraron 1.710 kilogramos de droga lista, además de 1,5 kilos de pasta base, 694 galones de cocaína en suspensión y más de mil insumos entre maquinaria industrial y elementos artesanales empleados para la producción del alcaloide.

De acuerdo con las autoridades, el laboratorio tenía capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales y hacía parte de una red criminal con alcance transnacional. La estructura estaría asociada al GAO-r Bloque Occidental “Alfonso Cano”, que mantiene influencia en corredores del Pacífico nariñense.

El reporte oficial indica que el alcaloide salía desde zonas como Ricaurte y San Lorenzo, en Nariño, con destino a Esmeraldas, en Ecuador, donde continuaba su ruta hacia Centroamérica y Norteamérica a través de redes marítimas de tráfico internacional.

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El golpe no solo implicó la destrucción del laboratorio, sino también una afectación directa a las finanzas de estas estructuras, estimada en más de 220 millones de pesos. Además, las fuerzas militares advirtieron sobre el daño ambiental en ecosistemas estratégicos de manglar y fuentes hídricas del Pacífico. El vertimiento de sustancias químicas, explicaron, afecta la fauna, el agua y las actividades económicas tradicionales de comunidades dedicadas a la pesca y la recolección de piangua.

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