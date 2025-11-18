Cruz Roja reducirá 30% de su presupuesto en Colombia para 2026, ¿qué implica para lugares como Apartadó, Cauca y Pasto?

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó este 18 de noviembre que reducirá en un 30% su presupuesto para Colombia en 2026, una decisión adoptada ante la disminución global de recursos humanitarios y que implicará el cierre y traslado de varias oficinas, así como la reorganización de sus operaciones en diferentes regiones del país.
El CICR explicó que esta reducción presupuestal se debe a la caída en los recursos disponibles para la acción humanitaria a nivel global. La organización señaló que este ajuste la obliga a cerrar estructuras, reenfocar actividades y disminuir su personal en Colombia.