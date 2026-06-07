Periodista asesinado en Cúcuta indagaba nexo entre narco y senador

Cristian Herrera, el periodista asesinado el sábado en Cúcuta por un sicario que le disparó desde una motocicleta, ya se le había escapado varias veces a la muerte: sobrevivió a años de amenazas, a un exilio en Chile y a un atentado a bala en 2017. Esta vez, sin embargo, la violencia que investigaba y lo había perseguido terminó alcanzándolo tras bajarse de su camioneta.
Herrera, de 50 años, llegaba a la casa de su suegra acompañado de su esposa e hija cuando se bajó de la camioneta y fue atacado a tiros por un sicario vestido de negro que lo acechaba con el casco puesto.
Era el mismo vehículo en el que había viajado con sus escoltas horas antes de los hechos; sin embargo, estos no se encontraban con él al momento del atentado.
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Aunque actualmente se desempeñaba en la Secretaría de Seguridad de Cúcuta, el reconocido periodista no había abandonado su labor investigativa. A través de su cuenta en X continuaba divulgando información de interés público, como quedó evidenciado en la última publicación que realizó el mismo día del atentado.