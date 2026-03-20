Crisis en la Nueva EPS: Petro solicita salida de interventor de la entidad

La situación de la Nueva EPS es crítica. Con más de 11 millones de afiliados, la entidad enfrenta un aumento acelerado de sus deudas, que pasaron de 6 billones de pesos en 2022 a cerca de 24 billones en la actualidad. A esto se suma un volumen superior a 120.000 tutelas sin resolver, lo que evidencia las fallas en la atención a los usuarios.

Gálvez había asumido el cargo en noviembre de 2023, pero su gestión se vio rodeada de cuestionamientos, en especial por el deterioro financiero y operativo de la EPS. De hecho, la Procuraduría General de la Nación abrió recientemente una investigación contra varios interventores, incluido él, para establecer posibles responsabilidades en la crisis que hoy afecta la prestación del servicio de salud.

El presidente de la República Gustavo Petro pidió la renuncia de Luis Óscar Gálvez como interventor de la Nueva EPS , en medio de la creciente crisis que enfrenta la entidad de salud más grande del país. La salida, revelada por medios como Caracol Radio y Blu Radio , marca el cuarto cambio en la dirección desde que la aseguradora fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024.

La Nueva EPS enfrenta una de las peores crisis de su historia, con millones de afiliados afectados por fallas en la atención. FOTO:; Nueva Eps.

La Nueva EPS enfrenta una de las peores crisis de su historia, con millones de afiliados afectados por fallas en la atención. FOTO:; Nueva Eps.

Uno de los episodios más graves recientes se registra en el departamento de Santander, donde más de 700.000 afiliados quedaron sin acceso a medicamentos básicos. Esto ocurrió tras la decisión de Offimédicas, operador encargado de la dispensación, de suspender sus servicios debido a millonarias deudas acumuladas por la EPS. Según la empresa, los incumplimientos contractuales y la falta de pago sostenida hicieron inviable continuar con la operación.

El conflicto se agrava porque, pese a la suspensión del servicio, la Nueva EPS mantiene la obligación legal de saldar las deudas pendientes. Offimédicas aseguró que no encontró voluntad de solución por parte de la entidad, lo que terminó por romper la relación contractual.

Siga leyendo: Pacientes con trasplantes denuncian crisis en Nueva EPS: demoras por más de 260 días

Este escenario ha tenido consecuencias directas en los pacientes. La Procuraduría General de la Nación señaló que el deterioro en la prestación del servicio habría incidido en casos críticos, como la muerte de Kevin Acosta, un menor con hemofilia que no recibió oportunamente sus medicamentos, en medio de las fallas del sistema.

La crisis de la Nueva EPS se enmarca en un panorama más amplio. Hasta ahora, el Gobierno ha intervenido ocho de las 29 EPS del país debido a problemas financieros. Según la Contraloría General de la República, estas entidades acumulan deudas superiores a los 32 billones de pesos, lo que refleja la magnitud de la crisis estructural del sistema de salud.

La constante rotación de interventores —cinco en menos de dos años— evidencia la inestabilidad administrativa y la dificultad para implementar soluciones sostenibles. Mientras tanto, millones de usuarios continúan enfrentando barreras en el acceso a servicios y medicamentos, en un sistema cada vez más tensionado.

Por ahora, el Gobierno no ha anunciado quién reemplazará a Gálvez en la intervención de la Nueva EPS, una decisión clave en medio de uno de los momentos más complejos para el sistema de salud colombiano.