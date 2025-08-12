Cortejo fúnebre de Miguel Uribe: Bogotá anunció los cierres viales programados para este 13 de agosto por los homenajes al senador

Bogotá se prepara para el homenaje fúnebre al senador Miguel Uribe Turbay, quien murió tras permanecer más de dos meses en estado crítico por las graves heridas sufridas en un atentado en la capital. Desde el pasado lunes, el cuerpo del precandidato presidencial permaneció en cámara ardiente en el Congreso de la República, donde parlamentarios, familiares, líderes políticos y ciudadanos acudieron para expresar sus condolencias y rendirle homenaje. Este miércoles 13 de agosto, las honras fúnebres estarán encabezadas por una ceremonia privada en el Capitolio Nacional, prevista para las 9:00 de la mañana, a la que asistirán su familia y miembros del Legislativo. Al mediodía, se celebrará una misa exequial en la Catedral Primada, presidida por el cardenal José Luis Rueda Aparicio. Posteriormente, un cortejo fúnebre recorrerá varios puntos del centro de Bogotá hasta llegar al Cementerio Central, donde se realizará el sepelio.

El evento contará con la presencia de organismos de seguridad para garantizar el orden público. “En el marco de la actividad, también se dispondrán equipos de control del espacio público y acompañamiento a peatones, con el fin de facilitar el ingreso y la salida de las y los asistentes a los lugares de concentración”, recalcó la alcaldía de Bogotá. Según informó la administración distrital, para el desarrollo del cortejo fúnebre, la ciudad tendrá los siguientes cierres viales: Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., se restringirá la circulación en el cuadrante comprendido entre la calle 7 y la avenida calle 19, y entre la avenida carrera 10 y la carrera 7. Entre las 4:00 p. m. y las 6:00 p. m., cierre total de la avenida carrera 7 entre calles 11 y 26. Cierre de la avenida calle 26 desde la NQS hasta la carrera 5, de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. Cierre de la calle 24 entre la diagonal 22 Bis y la carrera 17. Los conductores que circulen de sur a norte por la carrera 10 deberán tomar la calle 6 hacia el oriente para empalmar con la Circunvalar, o hacia el occidente para conectarse con la NQS.