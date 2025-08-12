x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Cortejo fúnebre de Miguel Uribe: Bogotá anunció los cierres viales programados para este 13 de agosto por los homenajes al senador

La capital prepara un despliegue especial de control, logística y acompañamiento ciudadano este 13 de agosto, en el marco del sepelio del senador Miguel Uribe.

  • Bogotá alista un amplio dispositivo de seguridad y movilidad para el homenaje fúnebre al senador Miguel Uribe Turbay. FOTO: Colprensa
    Bogotá alista un amplio dispositivo de seguridad y movilidad para el homenaje fúnebre al senador Miguel Uribe Turbay. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
12 de agosto de 2025
bookmark

Bogotá se prepara para el homenaje fúnebre al senador Miguel Uribe Turbay, quien murió tras permanecer más de dos meses en estado crítico por las graves heridas sufridas en un atentado en la capital.

Desde el pasado lunes, el cuerpo del precandidato presidencial permaneció en cámara ardiente en el Congreso de la República, donde parlamentarios, familiares, líderes políticos y ciudadanos acudieron para expresar sus condolencias y rendirle homenaje.

Este miércoles 13 de agosto, las honras fúnebres estarán encabezadas por una ceremonia privada en el Capitolio Nacional, prevista para las 9:00 de la mañana, a la que asistirán su familia y miembros del Legislativo.

Al mediodía, se celebrará una misa exequial en la Catedral Primada, presidida por el cardenal José Luis Rueda Aparicio. Posteriormente, un cortejo fúnebre recorrerá varios puntos del centro de Bogotá hasta llegar al Cementerio Central, donde se realizará el sepelio.

El evento contará con la presencia de organismos de seguridad para garantizar el orden público. “En el marco de la actividad, también se dispondrán equipos de control del espacio público y acompañamiento a peatones, con el fin de facilitar el ingreso y la salida de las y los asistentes a los lugares de concentración”, recalcó la alcaldía de Bogotá.

Según informó la administración distrital, para el desarrollo del cortejo fúnebre, la ciudad tendrá los siguientes cierres viales:

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., se restringirá la circulación en el cuadrante comprendido entre la calle 7 y la avenida calle 19, y entre la avenida carrera 10 y la carrera 7.

Entre las 4:00 p. m. y las 6:00 p. m., cierre total de la avenida carrera 7 entre calles 11 y 26.

Cierre de la avenida calle 26 desde la NQS hasta la carrera 5, de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.

Cierre de la calle 24 entre la diagonal 22 Bis y la carrera 17.

Los conductores que circulen de sur a norte por la carrera 10 deberán tomar la calle 6 hacia el oriente para empalmar con la Circunvalar, o hacia el occidente para conectarse con la NQS.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, subrayó que el adiós a Miguel Uribe Turbay “no solo es un momento de memoria y reconocimiento, sino también un ejercicio de responsabilidad ciudadana. Hemos dispuesto todos los recursos para que se viva con respeto, seguridad y orden, como Miguel siempre lo hubiera querido para Bogotá”.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, la habilitación de los tramos viales con cierres o afectaciones dependerá de que se reduzcan las aglomeraciones.

Además, la entidad realizó las siguientes recomendaciones a los asistentes y transeúntes:

—Seguir las indicaciones de las autoridades, planear sus desplazamientos y contribuir al desarrollo pacífico y respetuoso de esta jornada especial.

Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo de la actividad.

—Se recomendó hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como el transporte masivo y transporte público.

Siga leyendo: Segundo día de duelo por Miguel Uribe terminó con desencuentros políticos y polarización, pese a llamados de paz de la familia

Temas recomendados

Transporte
Congreso
Bogotá
Miguel Uribe
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida