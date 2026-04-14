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Isabel Zuleta tiene cuatro procesos en la Corte Suprema, uno de ellos por “megaparranda” en la cárcel de Itagüí

Las investigaciones avanzan en etapa preliminar mientras el alto tribunal define si existen elementos suficientes para abrir procesos formales.

  • La senadora del Pacto Histórico es la delegada del Gobierno ante los diálogos de paz en Medellín. Foto: Colprensa
    La senadora del Pacto Histórico es la delegada del Gobierno ante los diálogos de paz en Medellín. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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La senadora Isabel Cristina Zuleta enfrenta varias indagaciones en la Corte Suprema de Justicia en medio de la controversia por su papel en los acercamientos de paz con estructuras criminales en Medellín, un proceso del que ha sido una de las principales defensoras.

El presidente de la Corte Suprema, Mauricio Lenis, confirmó que la congresista tiene actualmente cuatro indagaciones previas en curso. Se trata de procesos que se encuentran en etapa inicial, en la que se recopilan pruebas para determinar si hay mérito para avanzar hacia investigaciones formales.

La más reciente indagación está relacionada con la fiesta en la cárcel de Itagüí, que involucrara a capos de bandas criminales vinculados a los diálogos exploratorios de paz. Los hechos se remontan al pasado 8 de abril, cuando reconocidos jefes criminales como alias Douglas, “Vallejo”, “Tom” y “Carlos Pesebre” organizaron una megafiesta en la cárcel, con la presencia de reconocidos artistas.

Otro expedientes tiene que ver con la denuncia presentada por la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, relacionada con presuntas presiones frente a un operativo antiextorsión en la cárcel de Itagüí en febrero de 2024. También se incluyen actuaciones vinculadas al denominado “tarimazo” en Medellín, en el que jefes de estructuras criminales fueron trasladados a un evento público.

“Son indagaciones previas que habrá que esperar los resultados y corresponde ya a la Sala tomar la decisión una vez avance en esa investigación”, explicó Lenis al referirse al estado actual de los procesos.

La controversia tomó fuerza tras la revelación de mensajes de texto en los que la senadora cuestionó a la entonces ministra por operativos penitenciarios. En uno de ellos escribió: “Buen día, Ministra. Este fue el pronunciamiento del señor Presidente ayer. Hoy me dicen que hay un súper operativo en la cárcel que él menciona. ¿Le parece eso usted coherente?”.

En otros mensajes, Zuleta señaló que las acciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) parecían “un saboteo al proceso de paz de Medellín” y “un operativo en rechazo al espacio de diálogo jurídico”.

Por su parte, Buitrago aseguró que estas comunicaciones evidenciaban una fuerte inconformidad por los procedimientos adelantados en centros de reclusión y sostuvo que las presiones habrían escalado a niveles de amenazas y constreñimiento.

La senadora respondió a los señalamientos a través de sus redes sociales, donde cuestionó la gestión de la entonces ministra y la acusó de falta de interlocución con los actores involucrados en los procesos de paz.

Lea más: Escándalo por rumba con cantante vallenato en la cárcel de Itagüí: “El penal se convirtió en un resort para el crimen”

Además de estas indagaciones en la Corte Suprema, la congresista enfrenta un proceso de pérdida de investidura en el Consejo de Estado por presunto tráfico de influencias, relacionado con el traslado de alias “Douglas”, “Tom” y “Carlos Pesebre” a un evento realizado en la Plaza de La Alpujarra, en Medellín.

Las investigaciones avanzan en etapa preliminar mientras el alto tribunal define si existen elementos suficientes para abrir procesos formales contra la senadora.

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