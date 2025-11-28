Supersalud cambió funciones: profesores de educación física y publicistas serán asesores

Desde el pasado 13 de noviembre en la Superintendencia de Salud se incluyeron dos profesiones para poder ser asesores del despacho de quien ocupe la cabeza de esa entidad. Mediante una resolución, las personas que tengan formación académica y experiencia en educación física y publicidad podrán estar en esos cargos.
El artículo 2 del documento —firmado por el secretario general Jorge Ignacio Álvarez— adicionó en el componente de requisitos de formación académica y experiencia al empleo denominado perfil 0040 asesor grado 15 del despacho del superintendente la profesión de publicidad y afines.