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“Nos están cascando, toca manejar a esta gente para que dejen de hacer escándalo”: chat filtrado enciende nuevas alertas por millonarios contratos del Sena

Denuncias apuntan a posibles condiciones restrictivas en contratos que superan los 190.000 millones de pesos. La filtración de un mensaje y la baja competencia en licitaciones refuerzan alertas de organismos de control.

  • Un mensaje filtrado y la participación de un solo proponente en algunas regiones generan cuestionamientos sobre transparencia. FOTO: SENA y LA FM.
    Un mensaje filtrado y la participación de un solo proponente en algunas regiones generan cuestionamientos sobre transparencia. FOTO: SENA y LA FM.
  • Este fue el mensaje enviado. CRÉDITO: LA FM.
    Este fue el mensaje enviado. CRÉDITO: LA FM.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un mensaje escrito durante una audiencia oficial encendió nuevas alarmas sobre un proceso de contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). El escrito sugiere presiones internas y una estrategia para manejar el impacto mediático en medio de una millonaria licitación que ha sido cuestionada por inconsistencias.

El texto, atribuido a un funcionario, hace referencia directa a un empresario del sector de vigilancia y menciona la necesidad de “subir el porcentaje”, así como de contener el ruido público y negar señalamientos. El nombre citado en el mensaje es el de Jaime Esteban Pantoja, vinculado a la empresa Seguridad Fénix.

Aquella firma ya había resultado beneficiada en un contrato previo en otra sede del Sena (en Sucre) en 2026, cuando fue la única que cumplió los requisitos exigidos.

En contexto: Denuncian irregularidades en millonarios contratos de vigilancia del Sena

“Yo ya le dije a Pantoja que tiene que subir el % porque desde la central nos están cascando, toca manejar a esta gente para que dejen de hacer escándalo con los medios, ahí está La FM, vamos a responder todo pero que vamos a negar todo”, dice el mensaje.

La conversación se produjo durante una sesión de aclaraciones en la regional Sucre, una de las zonas incluidas en el proceso contractual.

Este episodio se suma a una denuncia presentada días antes ante la Procuraduría General de la Nación por la Red de Veedurías de Colombia, que advirtió posibles irregularidades en varios procesos de contratación de vigilancia en distintas regionales del país.

Este fue el mensaje enviado. CRÉDITO: LA FM.
Este fue el mensaje enviado. CRÉDITO: LA FM.

Según la queja, los procesos de contratación, que en conjunto superarían los 190.000 millones de pesos, se estarían adelantando con condiciones técnicas y requisitos que, en la práctica, solo podrían cumplir ciertos contratistas. Esto, advierte la veeduría, podría configurar un direccionamiento de los contratos.

Puede leer: A dedo y sin privados: Unidad de Víctimas firmó contrato por $112.000 millones con entidad sin idoneidad jurídica

Las dudas también se alimentan de lo ocurrido en algunas zonas del proceso. En la regional Valle del Cauca, por ejemplo, solo se presentó una propuesta, mientras que en licitaciones similares de otras entidades estatales suelen concurrir decenas de oferentes.

Esta baja participación ha sido interpretada por expertos como una señal de posibles barreras de entrada.

Los contratos bajo la lupa se distribuyen en varias regionales del Sena. En Meta, los procesos alcanzarían cerca de 33.305 millones de pesos; en Cundinamarca, unos 38.860 millones; en Risaralda, alrededor de 41.174 millones; y en Sucre, cerca de 48.019 millones. Estos recursos están destinados a garantizar servicios de vigilancia en diferentes departamentos del país, con ejecución prevista hasta finales de 2026.

Entérese: Lupa a Colpensiones: denuncian contratos a dedo con RTVC, sin licitación y con adiciones presuntamente ilegales

El proceso avanza bajo la dirección de Jorge Eduardo Londoño, director del Sena, mientras los organismos de control siguen de cerca cada fase de la licitación. Por el momento, la entidad no se ha pronunciado sobre el mensaje enviado al chat grupal de la reunión.

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