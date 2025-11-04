Contraloría advirtió que más de 5 millones de colombianos siguen sin acceso al agua potable: así está el panorama

La Contraloría General de la República advirtió que más de 5 millones de personas en Colombia aún carecen de agua potable, cerca de 12,5 millones no cuentan con alcantarillado sanitario y 8,6 millones siguen sin servicio de recolección de basuras.
El pronunciamiento se dio este martes durante la instalación del foro “30 años de la Ley 142: Desigualdades en Agua y Saneamiento en las Regiones”, en el que la entidad alertó que la desigualdad territorial, la baja calidad del agua y el recorte presupuestal para 2026 amenazan con profundizar la brecha entre lo urbano y lo rural.
“No es posible garantizar el derecho a la vida, a la salud o a una vivienda digna sin agua potable y saneamiento básico, cuando existen diferencias entre lo urbano y lo rural. Esas falencias se convierten en factores discriminatorios contra quienes habitan los territorios más apartados”, advirtió la Contraloría.
Según el ente de control, aún existen más de 190 municipios en los que el servicio de acueducto se presta menos de 12 horas al día.