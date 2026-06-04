Líder de la Constituyente, cuya familia ha ganado más de $20.000 millones en contratos, apoyará a Cepeda tras retirar comité promotor

De cara a la segunda vuelta presidencial, el oficialismo dio un paso atrás con una de sus banderas: la constituyente. Armando Custodio, líder de la iniciativa, respaldó la decisión tomada desde el Gobierno.
”El Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de un proceso de reflexión colectiva sobre la coyuntura nacional y el momento político que atraviesa Colombia, informa a la ciudadanía y a las organizaciones sociales y políticas que hemos decidido detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”, dice el comunicado publicado en X.