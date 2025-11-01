Conservadores buscan alianza con la derecha tras reunión Uribe–Gaviria y otros secretos en De Buena Fuente

Tras el encuentro entre los expresidente Álvaro Uribe y César Gaviria, este diario conoció que miembros del Partido Conservador, en cabeza del senador Efraín Cepeda, están adelantando diálogos para sumarse a una eventual consulta amplia de la derecha que agrupe a varios sectores o incluso concretar anticipadamente una alianza.
Cepeda, incluso, había dicho que le llamaba la atención la “exclusión del Partido Conservador en esa reunión” en Rionegro, pero cercanos al uribismo responden: “un paso a la vez”.