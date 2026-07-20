Murió el futbolista inglés Kevin Keegan, dos veces ganador del Balón de Oro en los 70’s

El mítico exfutbolista y exentrenador inglés Kevin Keegan, doble Balón de Oro en 1978 y 1979, falleció víctima de un cáncer a los 75 años, anunció el lunes su familia. Había sido diagnosticado con un cáncer en fase cuatro y se sometió a un tratamiento en enero.
“Con una inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a los 75 años”, anunció la familia del exfutbolista en un comunicado. Hijo de un minero y apodado “Super Ratón”, en referencia al dibujo animado, nació en la pequeña localidad de Armthorpe (Yorkshire) en 1951 y fue considerado uno de los mejores atacantes de su generación: Keegan ganó la Copa de Europa con el Liverpool en 1977, además de tres campeonatos de Inglaterra.