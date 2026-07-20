“Medellín y Antioquia no tuvieron presidente durante 4 años”: Fico Gutiérrez en celebración del 20 de julio con De la Espriella

Medellín conmemoró en la mañana de este lunes, 20 de julio, los 216 años del Grito de Independencia con un desfile que pasó por Carrera 70, la avenida Bolivariana, la avenida San Juan y llegó al Parque de los Pies Descalzos. En este evento estuvieron el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el gobernador Andrés Julián Rendón y el presidente electo, Abelardo de la Espriella.
Desde este lugar, los gobernantes locales y el jefe de Estado entrante dejaron clara la intención de trabajar juntos a partir del 7 de agosto cuando el abogado De la Espriella se posesione para el período 2026-2030.