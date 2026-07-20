“Medellín y Antioquia no tuvieron presidente durante 4 años”: Fico Gutiérrez en celebración del 20 de julio con De la Espriella

Medellín conmemoró en la mañana de este lunes, 20 de julio, los 216 años del Grito de Independencia con un desfile que pasó por Carrera 70, la avenida Bolivariana, la avenida San Juan y llegó al Parque de los Pies Descalzos. En este evento estuvieron el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el gobernador Andrés Julián Rendón y el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Desde este lugar, los gobernantes locales y el jefe de Estado entrante dejaron clara la intención de trabajar juntos a partir del 7 de agosto cuando el abogado De la Espriella se posesione para el período 2026-2030.

Esa intención de trabajar de manera conjunta quedó clara con el discurso del alcalde Federico Gutiérrez, quien recordó ante los asistentes los problemas y las discusiones vividas con la administración de Gustavo Petro. “Medellín y Antioquia no tuvieron presidente durante cuatro años, a partir del 7 de agosto lo volveremos a tener”, expresó el mandatario distrital, quien también agradeció a las Fuerzas Militares por su papel, pese a que desde el Gobierno Nacional se benefició a los criminales. Lea también: ¿Por qué la independencia de Colombia se celebra el 20 de julio? “A quienes llevan uniforme, patrullan nuestras calles, sobrevuelan nuestros cielos, cuidan nuestros mares y a todos los que pasan noches enteras lejos de sus familias para proteger las nuestras: gracias. Gracias por seguir firmes cuando muchos decidieron señalar su uniforme, por no responder con odio cuando recibieron desprecio, por entender que servir a Colombia está por encima de cualquier gobierno, por saber que los gobiernos pasan, pero la República permanece y ustedes son los guardianes de esa República”. Por último, Gutiérrez subrayó su apoyo a la fuerza pública y les envió un contundente mensaje. “Si hay algo que quiero es que cada soldado, cada policía, oficial, suboficial, patrullero, sepa que nunca estará solo, porque siempre, porque mientras existan colombianos que crean en la libertad, existirán colombianos agradecidos con ustedes”, concluyó.

Abelardo de la Espriella celebra el 20 de julio desde Antioquia

En un tono similar, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, reconoció a Antioquia como un modelo a seguir para el país y manifestó su admiración al pueblo antioqueño.

“Celebramos el grito de independencia en una tierra que es la más patriota de Colombia. Este departamento es inspiración y ejemplo para Colombia, si en Colombia podemos construir la patria milagro, eso implicaría replicar el modelo de Antioquia y de Medellín”, declaró el jurista, señalando al departamento como un pilar en su programa. Desde el desfile celebrado en Medellín, el mandatario electo reiteró su intención de posesionarse desde una base. “Honor a nuestros soldados, honor a nuestros policías, los verdaderos héroes de la patria. Por eso me voy a posesionar en una guarnición militar para rendirle honor a los verdaderos héroes de la patria”, subrayó. Una vez finalizado el desfile en la capital antioqueña, gobernador, alcalde y presidente electo se dirigieron al Túnel del Toyo para la celebración departamental del Día de Independencia. Siga leyendo: Antioquia celebra el 20 de julio en el Toyo: “Es el símbolo de la resistencia paisa” Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas