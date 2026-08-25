La Premier League no para de moverse en el mercado; conozca los nuevos fichajes del fútbol inglés

El Tottenham fichó este martes al volante brasileño Savinho, procedente del Manchester City, por un monto estimado en 75 millones de libras (102 millones de dólares), lo que eleva el gasto de los Spurs en el actual mercato a cerca de 400 millones de dólares.
El jugador de 22 años no logró consolidarse como titular durante sus dos temporadas como “Citizen”.
Pero el Tottenham confía en que pueda aportar velocidad y creatividad a su ataque, después de haberse salvado por poco del descenso de la Premier League la temporada pasada.