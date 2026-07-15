Así va la pelea en Senado y Cámara por las presidencias, ¿el Centro Democrático se quedaría sin nada?

El Centro Democrático tenía prácticamente asegurada la presidencia de la Cámara de Representantes para la primera legislatura, pero tras movidas para buscar la del Senado, parece que no tendrá ni la una ni la otra, por ahora.
Según fuentes, para Cámara, el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella tendría un preacuerdo listo por Nicolás Barguil, del Partido Conservador, y para Senado insistiría con Alfredo Deluque, de La U.
Además, según conoció EL COLOMBIANO, ya se habló de qué partidos presidirían la Cámara en estos cuatro años.
El primer año sería el Conservador con Barguil, el segundo el Partido Liberal, el tercero el Centro Democrático y el cuarto Cambio Radical.
Normalmente, el gobierno entrante escoge a sus candidatos para presidir el Congreso el primer año. Es una norma no escrita, pero que se viene cumpliendo desde hace décadas. Sin embargo, hubo varios intentos por dar un golpe en el tablero.
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