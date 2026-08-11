Presidente del Senado propone a congresistas donar “un salario” para damnificados por el terremoto

Tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y que ha dejado centenares de fallecidos e importantes daños estructurales, desde el Congreso de la República se han hecho diferentes propuestas para que hayan medidas financieras, de acopio y de control político que permitan atender la crisis humanitaria.

Como un esfuerzo de solidaridad institucional, desde el legislativo hay dos propuestas de aportes económicos voluntarios extraídos de sus propios ingresos.

Por un lado, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, invitó públicamente a los congresistas a donar un salario mensual completo para apoyar a los damnificados. A su vez, el representante a la Cámara Miguel Ángel Pinto Rueda presentó una proposición formal en la que sugiere destinar al menos un día de ingresos laborales de los legisladores para mitigar la emergencia.

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La iniciativa de Henríquez es de carácter voluntario y buscaría marcar una pauta de solidaridad institucional. En su mensaje a través de su cuenta de X el presidente del Senado acompañó este llamado con el anuncio de que este miércoles se conformará una comisión bicameral integrada por miembros del Senado y de la Cámara de Representantes para hacer un riguroso seguimiento y acompañamiento a la atención de la tragedia. “¡Colombia nos necesita unidos!”, concluyó en su mensaje.