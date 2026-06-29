Más de un millón de víctimas ha dejado el conflicto armado durante el gobierno Petro

Durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, el número de víctimas del conflicto armado en Colombia aumentó en un millón, sumándose a los más de 10 millones que ha dejado la guerra durante décadas, según cifras de la Unidad para las Víctimas.
Así se lo reveló la entidad a una petición del diario El Tiempo, quien detalló que en los últimos cuatro años reconocieron a un total de 1’492.003 víctimas. De ese listado, 1.074.190 fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas por hechos ocurridos específicamente entre el 7 de agosto de 2022 y el 1.º de junio de 2026.
En el informe también se reveló que el 72 % de las víctimas denunció hechos ocurridos entre 2022 y 2024, mientras que más de 400.000 corresponden a crímenes de periodos anteriores.