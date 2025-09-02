Procuraduría ratificó destitución e inhabilidad de 10 años contra excanciller Álvaro Leyva

En un fallo de segunda instancia , la Procuraduría ratificó este martes la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán.

Según el Ministerio Público, al declarar desierta la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes en 2023, Leyva desconoció los principios de la contratación estatal.

“La decisión que tomó en su momento el entonces canciller careció de fundamento legal y no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, a lo que estaba obligado”, señaló el ente de control.

Si bien Leyva manifestó que al proceso únicamente se presentó un único oferente –la firma Thomas Greg & Sons–, la Procuraduría corroboró que cumplía con todos los requisitos definidos por la entidad en los pliegos de condiciones.

“Leyva Durán desconoció con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal, por lo que se calificó su falta disciplinaria de manera definitiva como gravísima cometida a título de dolo”, agregó el Ministerio Público.